國際犬展比賽暨寵物美容師競技 14日起苗栗巨蛋登場

由台灣畜犬協會所舉辦的年度盛事「苗栗國際畜犬展覽比賽暨寵物美容師檢定暨競技與KCT北區聯合會犬展」，即將於本月14起一連天在苗栗巨蛋體育館隆重登場，期間可見世界各品種名犬參賽，歡迎民眾也帶自己心愛的寵物到場參觀。

苗縣府動物保護防疫所也配合寵物登記宣導活動，現場上午9點至下午4點辦理免費動物狂犬病預防注射、晶片植入寵物登記及動物保護飼主責任教育宣導資料，提供民眾寵物照顧和保健需求新知。

主辦單位表示，活動主軸的犬種審查，是指對犬隻品種進行評估和審查，以確保其符合特定標準和品種標準；屆時將有世界各品種名犬參賽，包含澳洲牧羊犬、美國可卡犬、法國鬥牛犬、德國狼犬及比熊等，另還有美容師資格檢定。

動保所指出，近年來由於家庭結構與生活型態逐漸改變，寵物飼養數量也逐年增加，國內寵物產業市場也跟著成長。目前縣內已取得特定寵物業許可證業者成長至64家，其中繁殖、買賣業者51家，另有13家為單純寄養業者。每年皆邀請專家學者、動物保護團體及業界代表會辦理各項評鑑及評比，以保障消費者權益及動物福利。