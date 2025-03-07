聽新聞
0:00 / 0:00
北橫櫻花勇士千名車友明後天登場 新增電子晶片紀錄
2月下旬至3月是桃園北橫的重頭戲「北橫櫻花季」，從詩朗道路、下巴陵至上巴陵，不同品種不同花色的櫻花接力綻放，桃園市府多年來推廣低碳旅遊，「櫻花勇士」自行車活動，明後天千名車友將共同完成這場單車盛事，今年十周年規畫連續十年完騎榮耀紀念獎盃，這象徵著車友們十年來風雨無阻，在每年櫻花盛開的時節都來參加活動。
觀旅局長周柏吟表示，今年櫻花勇士單車活動，從慈湖遊客中心出發，經北橫公路、桃116縣道，抵達拉拉山遊客中心，一路向上總長度約42.5公里，非常有挑戰性。
有別於以往，今年北橫櫻花勇士完騎第十年活動，除了電子完騎證明、完騎獎牌外，首度在櫻花勇士活動使用子晶片計時方式，讓每位車友紀錄自己的騎行時間、騎行路程，雖然櫻花勇士不是競賽型活動，電子晶片會紀錄大家的騎程時間，讓大家自我挑戰，並贈送一款印有探索北橫LOGO的限量自行車包。
桃園市也北橫公路沿線上也做了許多努力，從慈湖遊客中心、慈湖紀念雕塑公園、角板山行館園區、羅浮溫泉、小烏來宇內溪戲水區至巴陵一、二號隧道等多處景點重新修繕，現在這些景點已開放民眾參觀。
另外，為表彰車友們對「櫻花勇士」自行車活動的長期支持，今年規畫連續十年完騎榮耀紀念獎盃，這象徵著車友們十年來風雨無阻，在每年櫻花盛開的時節都來參加活動，車友們如有歷年來參加的完騎證明或能佐證年度的照片請務必將電子檔寄至報名網頁指定電郵信箱，也可以現場提出佐證資料，即可獲得。
周柏吟說，2月下旬復興區下巴陵拉拉山遊客中心及中巴陵櫻木花道昭和櫻已全數盛開，隨著228連假天氣回暖，上巴陵中心路上各農場櫻花爆開，北橫櫻花季節進入全盛階段，完騎的車友們歡迎停留在拉拉山遊客中心與粉嫩櫻花、翠綠青山合影留念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言