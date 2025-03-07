北橫櫻花勇士千名車友明後天登場 新增電子晶片紀錄

2月下旬至3月是桃園北橫的重頭戲「北橫櫻花季」，從詩朗道路、下巴陵至上巴陵，不同品種不同花色的櫻花接力綻放，桃園市府多年來推廣低碳旅遊，「櫻花勇士」自行車活動，明後天千名車友將共同完成這場單車盛事，今年十周年規畫連續十年完騎榮耀紀念獎盃，這象徵著車友們十年來風雨無阻，在每年櫻花盛開的時節都來參加活動。

觀旅局長周柏吟表示，今年櫻花勇士單車活動，從慈湖遊客中心出發，經北橫公路、桃116縣道，抵達拉拉山遊客中心，一路向上總長度約42.5公里，非常有挑戰性。

有別於以往，今年北橫櫻花勇士完騎第十年活動，除了電子完騎證明、完騎獎牌外，首度在櫻花勇士活動使用子晶片計時方式，讓每位車友紀錄自己的騎行時間、騎行路程，雖然櫻花勇士不是競賽型活動，電子晶片會紀錄大家的騎程時間，讓大家自我挑戰，並贈送一款印有探索北橫LOGO的限量自行車包。

桃園市也北橫公路沿線上也做了許多努力，從慈湖遊客中心、慈湖紀念雕塑公園、角板山行館園區、羅浮溫泉、小烏來宇內溪戲水區至巴陵一、二號隧道等多處景點重新修繕，現在這些景點已開放民眾參觀。

另外，為表彰車友們對「櫻花勇士」自行車活動的長期支持，今年規畫連續十年完騎榮耀紀念獎盃，這象徵著車友們十年來風雨無阻，在每年櫻花盛開的時節都來參加活動，車友們如有歷年來參加的完騎證明或能佐證年度的照片請務必將電子檔寄至報名網頁指定電郵信箱，也可以現場提出佐證資料，即可獲得。