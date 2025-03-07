桃園草花產值10億元 花藝團體「花言巧語」展登場

桃園市中華花藝協會舉辦「花顏巧語」花藝展，以桃園在地草花融入花藝設計規畫3大展區，今日於中原文創園區揭幕展期至16日，讓大家看見草花文化之美。

農業局局長陳冠義表示，桃園市是北臺灣重要花卉產地，不僅花卉品質高，種植面積達468公頃，更創下年產值近10億元經濟價值；包括草花、一串紅、孔雀草、矮牽牛、石竹、鼠尾草、非洲鳳仙花等多種花卉皆為本市廣泛栽培，而主要花卉生產區集中於蘆竹、大園、大溪、觀音、新屋等地，中華花藝協會結合地產花卉舉辦「花顏巧語」花藝展，成功將桃園花卉推向全國舞台。