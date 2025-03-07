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好孕再升級！新竹市推中醫助孕調理 每年最高2400元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府新推「中醫助孕調理」計畫，凡設籍新竹市20至45歲已婚男、女性或夫妻，每人每年可享2次中醫助孕調理，最高補助2400元。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府新推「中醫助孕調理」計畫，凡設籍新竹市20至45歲已婚男、女性或夫妻，每人每年可享2次中醫助孕調理，最高補助2400元。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府新推「中醫助孕調理」計畫，凡設籍新竹市20至45歲已婚男、女性或夫妻，每人每年可享2次中醫助孕調理，最高補助2400元，補助內容包括中醫診察、體質分析、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等服務，3月28日起開放申請。

新竹市衛生局指出，市府自2023年推出凍卵補助計畫，廣受市民好評，為延續打造友善生育計畫，今年與新竹市中醫師公會合作，推出「中醫助孕調理」補助計畫，感謝新竹市中醫師公會積極召募超過30家合約院所加入服務，協助提供專業諮詢及推動中醫助孕方案，期盼透過「祝你好孕」補助計畫，中西合力綜合夫妻雙方的優勢，提高助孕成功率。

新竹市中醫師公會理事長李如英表示，中醫在助孕方面擁有悠久的歷史和獨特的優勢，中醫強調「天人合一」、「陰陽平衡」，認為人體的健康與自然環境息息相關。透過中醫體質分析辨別，對症下藥，調理身體的氣血、臟腑功能，達到平衡陰陽、促進生育的目的。

衛生局說明，中醫助孕調理計畫補助對象為設籍新竹市20至45歲已婚男女（2005年至1980年出生，含新住民）或夫妻一方配偶設籍新竹市，不限胎數皆可申請。每人每年可申請一次，最高補助2400元，享兩次調理服務，兩次調理之間需間隔28天以上。

新竹市代理市長邱臣遠表示，為提高生育率，竹市在2023年首推凍卵補助計畫，深獲好評，今年祝你好孕政策加碼再升級，增加「中醫助孕調理」補助計畫，藉由中醫的調養，讓新竹市好孕加倍。

衛生局表示，符合資格民眾可至新竹市數位申辦服務平台申請（https://gov.tw/BA8），或至新竹市中醫合約院所、衛生局國民健康科臨櫃申請，應備文件及合約院所，請至衛生局官網查詢（https://gov.tw/MJM）。

「中醫助孕調理」包括中醫診察、體質分析、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等服務，3月28日起開放申請。圖／新竹市政府提供
「中醫助孕調理」包括中醫診察、體質分析、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等服務，3月28日起開放申請。圖／新竹市政府提供
「中醫助孕調理」包括中醫診察、體質分析、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等服務，3月28日起開放申請。記者黃羿馨／攝影
「中醫助孕調理」包括中醫診察、體質分析、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等服務，3月28日起開放申請。記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠表示，為提高生育率，竹市在2023年首推凍卵補助計畫，深獲好評，今年祝你好孕政策加碼再升級，增加「中醫助孕調理」補助計畫，藉由中醫的調養，讓新竹市好孕加倍。記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠表示，為提高生育率，竹市在2023年首推凍卵補助計畫，深獲好評，今年祝你好孕政策加碼再升級，增加「中醫助孕調理」補助計畫，藉由中醫的調養，讓新竹市好孕加倍。記者黃羿馨／攝影

中醫 新竹 衛生局

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