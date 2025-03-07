明眼人帶路！苗栗盼「流浪到淡水」辛酸場景不再現

苗栗縣政府勞工及青年發展處協助視障者在職場就業，提供「視力協助員」的服務，幫忙視障者適應或勝任職場工作，即日起開始接受申請，全年合計最高可申請210小時的服務。

勞青處表示，在各項障別的就業服務，視障者就業遭遇的困難相對較高，除視障者本身要克服許多就業障礙，雇主的接納度也是重要關鍵。雖然輔具科技的進步日新月異，但仍有部份工作就算已提供輔具協助，視障者仍難以順利完成；此時只有依賴「視力協助員」協助，才能順利完成。

1998年金門王和李炳輝的「流浪到淡水」MV歌曲爆紅，兩名視障者前後搭手相依步行到淡水碼頭走唱，畫面和歌曲深深打動人心。如今有「明眼人」帶路或提供交通服務，可減少當年讓人見了就「辛酸」的場景。

勞青處指出，縣府商請社團法人苗栗縣視覺障礙者福利協進會培訓一群富有愛心及熱誠的明眼人成為優秀的視力協助員，提供縣內視障者服務，讓視障朋友能順利在職場上穩定就業；視力協助員的服務項目，帶視障者出門到職場的交通服務是其中一大要項。

其他服務項目還包括，幫助視障朋友報讀、資料查閱、檔案整理、視障按摩院的清潔維護、暫時性的行動協助等，透過視力協助員至工作場所現場協作，可排除視障者因視力不良導致的工作障礙，促進視障者穩定就業。視力協助員除了依視障者需求提供適切服務，縣府並鼓勵企業進用視障者，提高視障者多元就業機會。

勞青處表示，凡是在縣內自營作業、接受職訓或與就業需求相關的視障朋友，即日起至9月30日可依個別需求提出「視力協助員服務」申請，每人每月接受服務時數最高30小時。