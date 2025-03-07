竹北天坑「豐采520」建案復工惹議 封路店家難營業：苦撐中
竹北「豐采520」建案在天坑事件後，導致鄰近道路多次封閉，近期復工再掀爭議，大型機具進駐，讓周邊10多間的店家無法營業，面對收入歸零，卻還得負擔高額房租和員工薪資，店家直言「真的快撐不下去了！」豐邑集團回應，對於商家的營運困境，正積極協調施工時段與動線，並探討其他可行的協助措施，以期共度難關。
近期因大型機具進駐，新竹縣竹北市勝利二路從3月5日到18日封路，餐飲業者許小姐指出，封路期間車輛難以通行，人也得走在大型機具旁，店家難以營業，一次次的封路，業者還要負擔房租、員工薪資等，大家都快撐不下去。日前曾向市公所、建商等反應，雙邊推來推去，店家求助無門。
該路段有名手搖飲、生鮮超市、寵物旅館、餐飲等數家店家，部分鐵門深鎖，外面張貼停業公告「為維護顧客與員工的出入安全，暫停營業」，此路段店租約4到6萬，封路期間的營業額損失從60萬至破百萬都有，甚至有店家發現，一封路業績就下滑3成。店家說，每次封路至少半個月，從多次天坑事件到現在，封路超過10次。
餐飲業者黃先生說，他曾嘗試在封路期間開店，未料整晚竟只有一組客人，原來客人看到路上有大型機具，誤以為店家沒營業，造成營業損失。
「封路就沒有客人！」冷凍生鮮業者張小姐表示，封路時，她會提醒常客注意安全，但客人多半就暫時不來，只能暫停營業，日前有顧客建議她搬家，但開店有許多建設成本與裝潢花費，不可能隨意搬離。
豐邑集團表示，為確保施工安全，依法規申請路權封路措施，申請路權之前已逐步拜訪附近店家進行溝通，並提出具體措施以減少影響。此外，對於商家的營運困境，正積極協調施工時段與動線，並探討其他可行的協助措施，以期共渡難關。未來會持續滾動式調整可行措施，減少商家不便。
竹北市公所回應，這次的交通維持計畫已經過新竹縣府交通旅遊處及相關單位審核，並獲得交維審議小組的同意。施工單位頌恩營造也提供會勘紀錄，並承諾在施工前會通知鄰近住戶及里長。考量公共安全，在縣府核准的前提下，本所才同意這項申請。
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