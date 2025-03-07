天降水泥塊！平鎮運動公園藏危機 藍綠民代關切

桃園市政府利用台66快速道路高架橋下空間打造平鎮運動公園，近日傳出遊樂設施毀損、橋體混凝土剝落等情，恐生危險，藍綠民代都關注，督促相關單位盡快改善；市府工務局表示，台66高架橋體屬公路局管轄，已協調溝通進行補強，遊樂設施預計兒童節前修復完畢開放。

平鎮運動公園啟用近2個月，人潮眾多，器材使用率高，但也傳盪鞦韆、防墜網和打水泵浦等多項設施因不當使用毀損，至今仍有部分用黃色警示條纏繞禁用，尚未修復。

民進黨立委王義川與桃園市議員王珮毓3日前往會勘，要求公路局與市府負起責任，盡快解決安全隱憂；國民黨立委呂玉玲、桃園市議員陳韋曄和舒翠玲3日下午也到現場，與市府工務局、公路局中壢工務段討論高架橋體改善方法與設施修復進度。

關於外界質疑市府安全把關不力，工務局強調2022年公園規畫報告審查會已提醒公路局橋梁補強事宜，後來混凝土剝落，市府也針對有安全疑慮部分設置圍籬，避免民眾誤入，未免剝落情況重演，公路局中壢工務段5日已進場施工，進行橋體面層混凝土補強與除鏽作業，預計2個月內完成。

工務局表示，有關公園設施損壞問題，已責成施工廠商依契約保固條款修復，盪鞦韆、攀爬網與攀岩快將於2周內改善，19道挑戰遊戲場預計封閉1個月，兒童節前重新開放，呼籲民眾依規定使用，才能確保自身安全與遊樂設施妥善率。