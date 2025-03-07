快訊

王品宣示創更多「億元」品牌 月營收破億就保證獲利？

讓日本再度偉大？東京想花千億重建「江戶城天守閣」

經典賽／巴西晉級慶祝有「阿北」亂入！賽會官方：Manny就是Manny

聽新聞
0:00 / 0:00

平鎮運動公園混凝土塊掉落 2個月加強完成補強

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用今年1月下旬啟用，將於2個月完成補強。圖／平鎮區公所提供
桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用今年1月下旬啟用，將於2個月完成補強。圖／平鎮區公所提供

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用今年1月下旬啟用，卻連連出包，先前遊具破損危險，近日又被發現台66橋墩出現混凝土碎塊，地方擔心傷及民眾。桃園市工務局回應，日前會勘後已採搭設施工架方式，做橋體面層混凝土補強及除鏽作業，工期預計2個月。

斥資近9000萬的平鎮運動公園位於台66與國道1號橋下，一啟用就被發現草皮破損、盪鞦韆有裂縫，228連假時，民眾也PO網表示，橋墩下有混凝土碎塊掉落，先前議員、立委也都會勘討論希望盡速改善。

工務局表示，於2022年3月11日公園規畫報告審查會即提醒公路局橋梁補強事宜，經回應橋面板下方鏽蝕部分及排水問題後續將協助改善。另針對當日混凝土剝落情形，工務局已針對有安全疑慮部分設置圍籬區隔，避免民眾誤入。

工務局說，今年3月3日會勘，而交通部公路局中壢工務段2日前已進場採搭設施工架方式，將橋體面層混凝土補強及除鏽作業，預計於2個月（不含假日）內完成，另施工過程若有涉及公園工程保固部分，工務局將配合辦理解除保固。

工務局說，而有關園區設施不當使用致遭受破壞，工務局責請施工廠商依契約保固條款將持續修復。

工務局表示，3月3日起2周內完成攀岩塊、攀爬網處鋼管斷裂修復及盪鞦韆改善；其中19道挑戰遊戲場封閉1個月，預計於今年兒童節前開放，提供市民安全的遊憩環境。再次呼籲民眾發揮公德心依正常規則使用，使公園設施能長久使用，也能確保民眾遊玩安全。

桃園 運動

延伸閱讀

最高每票給6000元！桃園平鎮農會代表傳賄選 3被告交保

桃園市平鎮、觀音、新屋區農會選舉 3巨頭產生

國際自由車環台賽將舉行 平鎮、楊梅路段部分交管

桃園平鎮運動公園太夯！19障礙關卡遊具被玩壞 封閉整修1個月

相關新聞

竹北人口破22萬人！估10月將超越彰化市成第一大縣轄市

新竹縣竹北市人口持續成長，2月人口已突破22萬人，預計到10月將有機會超越彰化市，成為全台第一大縣轄市。為了慶祝這一歷史...

苗栗明德水庫打造環湖自行車、步道

苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程，第一期總經費2.75億元昨動工，水、空、陸新玩法起手式，明年底前陸續完成，地方期...

天降水泥塊！平鎮運動公園藏危機 藍綠民代關切

桃園市政府利用台66快速道路高架橋下空間打造平鎮運動公園，近日傳出遊樂設施毀損、橋體混凝土剝落等情，恐生危險，藍綠民代都...

平鎮運動公園混凝土塊掉落 2個月加強完成補強

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用今年1月下旬啟用，卻連連出包，先前遊具破損危險，近日又被發現台66橋墩出現混凝土碎塊，地方擔...

到觀霧得繞路！竹縣南清公路38.5K坍方 拚中午搶通

新竹縣五峰鄉重要聯外道路122線南清公路38.5K(泰平部落)處，今天上午6時許發生土石崩落，造成道路中斷無法通行。對此...

竹縣芎林新建衛生所 預計明年底啟用

受到竹科效應影響，不少衛星鄉鎮異軍突起，靠近竹北高鐵區的芎林受惠於交通優勢，吸引民眾進駐，鄉內衛生所建築老舊且空間狹小，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。