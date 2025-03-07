平鎮運動公園混凝土塊掉落 2個月加強完成補強

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用今年1月下旬啟用，卻連連出包，先前遊具破損危險，近日又被發現台66橋墩出現混凝土碎塊，地方擔心傷及民眾。桃園市工務局回應，日前會勘後已採搭設施工架方式，做橋體面層混凝土補強及除鏽作業，工期預計2個月。

斥資近9000萬的平鎮運動公園位於台66與國道1號橋下，一啟用就被發現草皮破損、盪鞦韆有裂縫，228連假時，民眾也PO網表示，橋墩下有混凝土碎塊掉落，先前議員、立委也都會勘討論希望盡速改善。

工務局表示，於2022年3月11日公園規畫報告審查會即提醒公路局橋梁補強事宜，經回應橋面板下方鏽蝕部分及排水問題後續將協助改善。另針對當日混凝土剝落情形，工務局已針對有安全疑慮部分設置圍籬區隔，避免民眾誤入。

工務局說，今年3月3日會勘，而交通部公路局中壢工務段2日前已進場採搭設施工架方式，將橋體面層混凝土補強及除鏽作業，預計於2個月（不含假日）內完成，另施工過程若有涉及公園工程保固部分，工務局將配合辦理解除保固。

工務局說，而有關園區設施不當使用致遭受破壞，工務局責請施工廠商依契約保固條款將持續修復。

工務局表示，3月3日起2周內完成攀岩塊、攀爬網處鋼管斷裂修復及盪鞦韆改善；其中19道挑戰遊戲場封閉1個月，預計於今年兒童節前開放，提供市民安全的遊憩環境。再次呼籲民眾發揮公德心依正常規則使用，使公園設施能長久使用，也能確保民眾遊玩安全。