快訊

轉載「女人大律師圖卡」改錯字業配葉黃素！ 陳沂違反著作權遭起訴

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北人口破22萬人！估10月將超越彰化市成第一大縣轄市

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所自今年起規畫系列旗艦型活動，「陌上花開季」即將於3月8日登場至16日，以最璀璨的花海迎接竹北的蓬勃發展。圖／市公所提供
竹北市公所自今年起規畫系列旗艦型活動，「陌上花開季」即將於3月8日登場至16日，以最璀璨的花海迎接竹北的蓬勃發展。圖／市公所提供

新竹縣竹北市人口持續成長，2月人口已突破22萬人，預計到10月將有機會超越彰化市，成為全台第一大縣轄市。為了慶祝這一歷史性的時刻，竹北市公所自今年起規畫系列旗艦型活動，首波東區高鐵站前「竹北光節」已點亮城市，而第二波活動西區溪洲澎湖窟步道「陌上花開季」即將於3月8日登場至16日，以最璀璨的花海迎接竹北的蓬勃發展。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市人口持續成長，根據戶政資料統計，2月竹北市人口達22萬38人，較1月增加286人；相較之下，第一大縣轄市彰化市2月人口為22萬3101人，較1月減少403人。因此作為突破22萬人的第二波活動「陌上花開季」規模再升級，範圍從去年的2.3公頃擴大至近4公頃，其中花海區就佔近3公頃，主打壯麗的向日葵花田，並特別設計絕美「花間小路」，位處黃金交叉線，讓民眾沉浸在金黃色的浪漫氛圍中。

園區內設有多元體驗區，包括主舞台區、茶席區、市集區、蔬烤區、花海區、向日葵採摘區，以及專為親子打造的稻草遊樂場，場內設有大型球具、稻草床蓆，報名參與「陌上看星星」活動的民眾，也可躺在星空下感受大地的懷抱。此外，今年活動延續「永續城市發展」（SDGs）理念，結合地景，打造40米長的稻草圍牆永續活動場域。

鄭朝方指出，竹北市的人口紅利正在發酵，從竹北光節的光影藝術到陌上花開季的自然景觀，市公所不斷以創新的活動設計展現城市魅力。而迎接10月到來，也將推出結合創新、科技、傳統與文化的重磅鉅獻活動，要讓本市的發展里程碑更加耀眼，成為全台矚目的新興都會核心。

北市 彰化 竹北

延伸閱讀

高雄仁武人口將破10萬 灣內公托160人搶28個名額

改善縣府周邊停車 彰化市南郭路立體停車場明年9月完工

竹北民宅大火鄰近台元科技園區 縣府籲科技人上班繞路

擺脫公有停車場落後形象 竹北市27處停車場全面E化升級

相關新聞

竹北人口破22萬人！估10月將超越彰化市成第一大縣轄市

新竹縣竹北市人口持續成長，2月人口已突破22萬人，預計到10月將有機會超越彰化市，成為全台第一大縣轄市。為了慶祝這一歷史...

苗栗明德水庫打造環湖自行車、步道

苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程，第一期總經費2.75億元昨動工，水、空、陸新玩法起手式，明年底前陸續完成，地方期...

竹縣芎林新建衛生所 預計明年底啟用

受到竹科效應影響，不少衛星鄉鎮異軍突起，靠近竹北高鐵區的芎林受惠於交通優勢，吸引民眾進駐，鄉內衛生所建築老舊且空間狹小，...

草莓年初變貴 苗改場：延後栽種收成所致已穩價

每年12月進入草莓產季，今年寒假消費者採草莓發現變貴。苗栗區農改場今天表示，秋颱、天冷等因素影響種植及生長，採收期延後且...

逐步改善市容 苗栗縣府斥資安置萬善祠曁范苟祠起掘骨骸

都市發展變遷，苗栗市信義街萬善祠曁范苟祠位處在市區，縣府決定起掘安置祠內存放200多具有主骨骸罐，另有尚未清點數量無主骨...

影／騎YouBike不適 所長暖送6旬翁返家後猛踩踏板幫還車

桃園一名彭姓老翁昨晚騎YouBike要返家，行經陸橋上坡時心臟覺得不適坐倒路邊，警方到場協助後彭翁堅持要繼續騎車，掛心要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。