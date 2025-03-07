竹縣芎林新建衛生所 預計明年底啟用

受到竹科效應影響，不少衛星鄉鎮異軍突起，靠近竹北高鐵區的芎林受惠於交通優勢，吸引民眾進駐，鄉內衛生所建築老舊且空間狹小，為滿足日益增長的醫療保健需求，新竹縣政府投入6060萬，新建兼具醫療保健與高齡友善特色的現代化衛生所，昨天舉辦動土典禮，工程預計明年12月完工。

新竹縣長楊文科表示，原先衛生所已有43年的時間，建築破舊又小，僅有326.95平方公尺，為提供更好的醫療服務品質，選定芎林鄉都市計畫區內的車站用地作為新建基地，投入總經費6060萬元，打造兼具醫療保健與高齡友善特色的現代化衛生所，建築總面積將擴大至1494.02平方公尺。

楊文科也說，芎林鄉近期新建辦公廳、市場、特色公園、消防分隊等，顯現芎林鄉生機蓬勃發展，地方人士團結一致，縣府也全力支持，期許衛生所如期如質完工，在明年底前正式啟用。

衛生局長殷東成表示，新衛生所鄰近縣府消防局芎林分隊，為地上兩層樓建築，一樓為醫療保健服務區，設有掛號室、候診室、診療室、觀察室、藥局、檢驗室、預防注射室及哺集乳室等，提供完整的基層醫療與預防保健服務；二樓為行政辦公區，包含醫護及行政人員辦公室、資訊室、防疫物資儲藏室及多功能會議室等，強化醫療管理與公共衛生應變能力。

縣府已將芎林鄉衛生所新建工程列為重要施政項目，完工後，將提供更優質的醫療環境，強化社區預防保健，提升醫療照護品質，並推動健康老化，讓芎林鄉成為適合樂齡生活的宜居社區。