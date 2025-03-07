苗栗明德水庫打造環湖自行車、步道

苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程，第一期總經費2.75億元昨動工，水、空、陸新玩法起手式，明年底前陸續完成，地方期待打造觀光明珠，恢復昔日榮光。

明德水庫自行車暨環湖步道建置工程長約10公里，分4期施工，第1期從南岸日新島至黃屋伙房，長2.8多公里，客委會補助2.26億，縣府配合近5千萬，客委會副主委范佐銘、縣長鍾東錦及立委邱鎮軍等昨天主持動工典禮。

縣府水利處長楊明鐃表示，環湖自行車道有如日月潭自行車道，條件卻更好，距離頭屋交流道、浪漫台3線，車程都不到10分鐘，第1期工程難度最高，76.8%水域施作，預計明年底完工，希望進度到一半時，客委會補助2、3、4期工程經費，同步施工縮短啟用時程。

鍾東錦喊話，明德水庫海棠島永春宮吊橋老舊，2月底採安全封橋，盼客委會重視，與地方研商，盡快完成改善開放，范佐銘回應會評估自行車道補助時程，永春宮吊橋改善計畫審查中。

水利處指出，明德水庫自行車暨環湖步道發掘12景，其中黃屋伙房是1989年上映的魯冰花電影主要場景，伙房前13棵老樹成群，2棵芒果樹還裝有避雷針，非常珍貴。

另外，海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案，預計7月營運，提供SUP（立式划槳）等遊憩，明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，提供空中自行車、滑索等體驗，預計今年9月營運。

明德水庫1970年5月完工，曾名列全台四大水庫遊客如織，後來逐漸沒落，地方期待再創第二春，明德村長謝文達說，盼自行道盡快到位，觀光活動更活躍。