龍德宮南巡回鑾 桃園警分局公布3/9交管措施

桃園龍德宮南巡遶境回鑾預訂於9日中午展開，將行經部分市區道路及3間廟宇進行參禮儀式，桃園市警局桃園分局今天表示，已公布當天規劃交通管制及疏導措施，請民眾配合。

桃園市警局表示，遶境隊伍預計9日上午11至12時間，在中山路武陵高中前集結，步行出發沿中山路前進市區，之後右轉復興路，預計下午1時許到達桃園慈護宮參禮，隨後沿復興路直行左轉中正路後約在下午2時前在大廟景福宮停留參禮。

警方指出，遶境隊伍隨後走中山路右轉民族路直行接永安路，下午3時許於蓮華寺參禮後再走永安路直行右轉大興西路、左轉寶慶路、左轉莊敬路、右轉富國路、通過富國陸橋後，約於5時許返回龍德宮安座。

桃園分局表示，9日上午11時至下午6時，將視遶境隊伍行進位置實施階段性彈性管制，引導車輛改道行駛，管制路段包括桃園區的中山路、復興路、民族路、永安路、慈文路、大興西路二段、寶慶路、莊敬路二段、富國路等。

桃園分局表示，因遶境隊伍會在景福宮停留較長時間，將於周邊路口視車流量彈性管制，提早引導車輛改道行駛，對於遶境途經的3家宮廟也都於期前進行會勘及溝通協調。

桃園分局呼籲計劃參加遶境民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通規則，當天行經管制路段的用路人可提早改道，民眾務必配合員警疏導及管制，必要時警方也會透過「警察廣播電台」等提供即時交通路況，以維護交通秩序。