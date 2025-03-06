草莓年初變貴 苗改場：延後栽種收成所致已穩價

每年12月進入草莓產季，今年寒假消費者採草莓發現變貴。苗栗區農改場今天表示，秋颱、天冷等因素影響種植及生長，採收期延後且產量較少；最近價格回穩，正是採草莓的好時機。

不少家長會帶著孩子前往草莓園採果樂，先前有人秤重結帳時發現比去年同期貴不少，也有上班族因為漲價而暫時取消團購。

農業部苗栗區農改場副場長施佳宏告訴中央社記者，草莓通常每年10月中旬種植、12月開始陸續採收，去年因為秋颱延後種植，入冬天冷也讓生長稍緩，所以這次採收期延後，之前產量較少，帶動價格上漲。

他並說，最近還可以前往採收草莓，也可以採購，價格已比之前回穩。苗栗區農改場助理研究員葉人豪並說，生長稍緩時，果實甜度、風味、口感也會更好。

此外，苗栗縣草莓產區近年有發生萎凋病，嚴重時產量會大減。施佳宏說，這是局部個案，不是普遍性，但是有發生幾年了，所以苗栗場近年持續輔導農民因應。

葉人豪告訴中央社記者，除了112年輔導50、60名農民處理萎凋病，去年其中11名並有意願執行「有害生物整合管理（IPM）」，從春季育苗、夏季土壤消毒，到秋冬本田期全面執行。

他並說，參與聯合管理的果農許多人收穫遠勝前一期，改善最多的果農，枯死而需做種苗補植的占比，從70%降至只剩3%。

葉人豪強調，萎凋病的病原菌可在土壤存活多年，所以必須清除病殘株及確實做好土壤消毒，這次使用的土壤消毒法是「太陽能-氰氮化鈣法」或「厭氧消毒法」，藉此避免持續發病，也已製作影片上傳網路，供農民了解使用。

他說，參與IPM的農民，可學習土壤消毒、種植健康種苗、適量施肥、定期監測病蟲害、正確防治及確實清園等，可防範於未然。農業部自民國108年12月舉辦第一屆永續善農獎IPM Award，加強導入IPM中。