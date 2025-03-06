逐步改善市容 苗栗縣府斥資安置萬善祠曁范苟祠起掘骨骸

都市發展變遷，苗栗市信義街萬善祠曁范苟祠位處在市區，縣府決定起掘安置祠內存放200多具有主骨骸罐，另有尚未清點數量無主骨骸，約130坪土地歸還縣府，做更好的規畫利用。

苗栗市南苗信義街一帶早期，偏僻有牛屎崎及鬼仔坑等地名，萬善祠創建1861年，一旁范苟祠奉祀范苟伯公，屬縣有「墓」地目土地，面積約430平方公尺，但隨著都市發展，目前位處市區，公告土地現值每平方公尺2萬6100元，縣府20多年來標售多次，都沒有脫手。

縣長鍾東錦說，他上任以來，接獲地方反映，萬善祠曁范苟祠在市區感覺突兀，且管理委員會也停擺多時，縣府善盡土地管理人的責任決定起掘，並與苗栗市公所配合，安置在苗栗市生命紀念園區納骨堂骨灰櫃位安息，保佑苗栗市越來越好，南苗地區發展更好。

萬善祠暨范苟祠今天舉行遷移起掘前法會，鍾東錦主祭，縣府民政處長巫恆昭、苗栗市長余文忠等人陪祭，民政處指出，祠內200多具有主骨骸罐，還有無主骨骸，縣府近700萬元經費起掘安置，後續土地再做規畫利用。