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影／騎YouBike不適 所長暖送6旬翁返家後猛踩踏板幫還車
桃園一名彭姓老翁昨晚騎YouBike要返家，行經陸橋上坡時心臟覺得不適坐倒路邊，警方到場協助後彭翁堅持要繼續騎車，掛心要歸還YouBike，經過警方苦勸先將老翁送回家，所長事後則騎著YouBike幫忙還車，彭翁今到派出所領回悠遊卡表示感謝。
桃園警分局大樹派出所所長蔡東洲及警員郭弘儀昨晚9點多巡邏時接獲民眾報案，表示一名65歲彭姓老翁疑似身體不適，坐倒在三民路三段某店家前，員警立即前往關懷。
據了解，彭翁平時住在八德區，昨晚到桃園區訪友後騎乘YouBike返家，結果行經陸橋上坡時覺得很吃力，心臟劇烈跳動感到很不舒服，下了陸橋就坐倒在路旁休息。員警見他臉色蒼白欲幫忙通知救護人員，但被彭翁婉拒，表示只要休息一下就能繼續騎車回家，員警勸他以身體健康為重，彭翁仍掛心要歸還YouBike，想強撐返家。
對此所長勸導彭翁先搭計程車返家，答應他會幫忙刷卡歸還YouBike，等身體好了再來所內領取悠遊卡，彭翁才安心搭車返家；而所長則奮力騎著YouBike到站幫忙還車，彭翁今到派出所領回悠遊卡，對於員警的熱心協助再三感謝。
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