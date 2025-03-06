桃園市平鎮、觀音、新屋區農會選舉 3巨頭產生

桃園市平鎮、新屋及觀音區農會今日召開第20屆第1次理、監事會議，選出理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事。

各區農會3巨頭分別為平鎮區農會理事長薛能霖、常務監事陳繡春、總幹事葉思瑋，新屋區農會理事長葉時詮、常務監事徐代發、總幹事盧永才；觀音區農會理事長郭來結、常務監事徐桂本、總幹事江謝滺，桃園市13區基層農會改選也順利也在今天全部完成。