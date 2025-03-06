桃園市平鎮、觀音、新屋區農會選舉 3巨頭產生
桃園市平鎮、新屋及觀音區農會今日召開第20屆第1次理、監事會議，選出理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事。
各區農會3巨頭分別為平鎮區農會理事長薛能霖、常務監事陳繡春、總幹事葉思瑋，新屋區農會理事長葉時詮、常務監事徐代發、總幹事盧永才；觀音區農會理事長郭來結、常務監事徐桂本、總幹事江謝滺，桃園市13區基層農會改選也順利也在今天全部完成。
農業局陳冠義局長表示，依選舉期程桃園市農會於3月17日開會員代表大會，同時選出理、監事，3月25日由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。至於桃園區、中壢區漁會22日由會員選出漁民小組長及會員代表，後續進行理、監事、理事長及常務監事等選舉，並聘任漁會總幹事。
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