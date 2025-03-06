桃園龍德宮周末南巡遶境回鑾 警將交管7小時路線曝光
桃園龍德宮南巡遶境回鑾預訂於3月9日中午開始，行經桃園區部分市區道路，途經復興路慈護宮、中正路大廟景福宮、慈文路蓮華寺等三間廟宇進行參禮儀式，警方當天將於上午11時至下午6時針對行經路段交通管制及疏導措施。
桃園警分局指出，遶境隊伍預計當天上午11至12時在中山路武陵高中前集結，步行出發沿中山路前進市區右轉復興路，預計下午1時到達桃園慈護宮參禮，隨後沿復興路直行左轉中正路後，約在下午2時前在大廟景福宮稍作停留，參禮儀式結束後走中山路出發，右轉民族路直行接永安路，下午3時途經永安路與慈文路口的蓮華寺參禮，再走永安路直行右轉大興西路、左轉寶慶路、左轉莊敬路、右轉富國路、通過富國陸橋後，約於下午5時返回龍德宮安座。
為確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，警方將於3月9日規畫交通管制及疏導措施，呼籲民眾配合，相關交通管制措施如下:
（一）管制時間：
3月9日上午11時至下午6時，視遶境隊伍行進位置來實施階段性彈性管制，引導車輛改道行駛。
（二）管制路段：
桃園區市區遶境隊伍經過的沿線道路（中山路、復興路、民族路、永安路、慈文路、大興西路二段、寶慶路、莊敬路二段、富國路）。因遶境隊伍會在景福宮停留較長時間，警方將於中正路與博愛路口、中山路與民權路口、中山路與民族路口、中山路與民生路口、中正路與成功路口、中正路與復興路口等景福宮周邊路口，視車流量做彈性管制，提早引導車輛改道行駛，避免交通打結。
桃園分局對於遶境途經3家宮廟期前會勘及溝通協調，廟方皆有交通志工或巡守隊員來配合維持秩序。警方呼籲，欲參加活動的信眾可搭乘大眾運輸工具，並建議當天會行經管制路段的駕駛提早改道，配合員警疏導及管制。
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