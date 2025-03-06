桃園兒童美術館新說小百科將閉幕 要看要快

近期諾羅疫情持續延燒，桃園市兒童美術館為兒童健康安全把關，加強清潔消毒、守護小朋友健康安全，讓參觀民眾安心看展、放心玩。目前正展出「新說小百科」展覽，將於3月17日閉幕，開放時間為每周三至周一上午9點30分至下午5點。

兒美館為維護參觀民眾健康，從入館時民眾會接觸到的售票機、服務台、展場桌椅、茶水間等，定時以1：100比例的漂白水消毒環境清潔擦拭，並備有手部酒精噴霧，提供有需要的民眾自行取用。位於3樓兒童藝術圖書空間設有紫外線除菌箱讓民眾閱讀書籍前後皆可針對書本除菌。

此外，日常各樓層茶水間提供多樣的清潔消毒用品，包含嬰幼兒專用奶瓶、奶嘴清潔劑、洗手乳、除菌噴霧等，貼心服務設施獲得參觀民眾好評。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，桃園市兒童美術館為提供給民眾安心看展的環境，近日起加強環境消毒，除既有每日大環境消毒，增加每日閉館後以1：100比例的漂白水消毒環境清潔擦拭桌面、互動區域以及民眾容易觸碰到的鞋櫃等，讓小朋友開心、家長安心。