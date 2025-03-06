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國際自由車環台賽將舉行 平鎮、楊梅路段部分交管

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025年國際自由車環台賽—桃園市站，將於今年3月17日上午正式登場，來自世界各地的頂尖選手將齊聚一堂，展開激烈競速。3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，視車隊行進實施階段式管制路段。圖／平鎮警分局提供
2025年國際自由車環台賽—桃園市站，將於今年3月17日上午正式登場，來自世界各地的頂尖選手將齊聚一堂，展開激烈競速。3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，視車隊行進實施階段式管制路段。圖／平鎮警分局提供

2025年國際自由車環台賽—桃園市站，將於今年3月17日上午正式登場，來自世界各地的頂尖選手將齊聚一堂，展開激烈競速。3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，視車隊行進實施階段式管制路段。

楊梅警分局為確保選手及車隊安全，3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，新屋區台61線（44.6K至47K南向高架段）、新屋區114縣道中山西路（台61線至台15線）、新屋區台15線（114縣道至台66線）、新屋區台66線（6.5K至9.1K東向側車道、9.1K至17.6K東向主線道）。

楊梅警分局呼籲，請各位用路人避開上述管制時段、路段，提前改道行駛，以節省您的寶貴時間，也請3月10日及3月17日行經上述管制路段的用路人，配合員警疏導與管制，以維護選手及車隊安全。

平鎮警分局長徐坤隆表示，本次桃園市站賽事，雖然平鎮段僅8.8公里，但由於比賽場地設於快速公路上，沿途包含國道1號平鎮系統交流道及多處匝道匯流，並伴隨強勁側風影響，對選手安全帶來挑戰，警方規畫86名警力，全力維護賽事交通秩序與安全。

3月10日預演及17日正式比賽日上午8時至下午2時，台66快速公路往大溪方向將實施交通管制。行駛該路段的用路人可於新屋或幼獅交流道改道，改行替代道路前往目的地。此外，警方也將在沿線各路口設置交通管制標誌，並分階段實施管制，提醒民眾避開賽事路段，配合交通引導措施。

2025年國際自由車環台賽—桃園市站，將於今年3月17日上午正式登場，來自世界各地的頂尖選手將齊聚一堂，展開激烈競速。3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，視車隊行進實施階段式管制路段。圖／楊梅警分局提供
2025年國際自由車環台賽—桃園市站，將於今年3月17日上午正式登場，來自世界各地的頂尖選手將齊聚一堂，展開激烈競速。3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，視車隊行進實施階段式管制路段。圖／楊梅警分局提供
2025年國際自由車環台賽—桃園市站，將於今年3月17日上午正式登場，來自世界各地的頂尖選手將齊聚一堂，展開激烈競速。3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，視車隊行進實施階段式管制路段。圖／楊梅警分局提供
2025年國際自由車環台賽—桃園市站，將於今年3月17日上午正式登場，來自世界各地的頂尖選手將齊聚一堂，展開激烈競速。3月10日上午9時至下午2時及3月17日上午9至下午2時，視車隊行進實施階段式管制路段。圖／楊梅警分局提供

交通管制 桃園

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