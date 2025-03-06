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桃園市住宅處成立10周年 住宅中心4/1改為住都中心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影
桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影

桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止，桃園市長張善政表示，目前已完成14處社會住宅4374戶，目標2030年達到1.5萬戶，並研擬可負擔住宅，讓民眾可以買得起房子。今年4月1日住宅中心將改為桃園市住宅及都市更新中心，結合社宅管理及都更業務，明年住發處也將升格為住宅及都市更新處，持續服務民眾。

住發處說，10周年展包含今天的「當代居住需求與多元住宅供給模式論壇」，及為期10天的特展，成果展除了回顧住宅處在社宅興辦、都市更新上的努力歷程，也介紹未來社會住宅規畫、城市再生等理念。

桃園市長張善政表示，住宅處成立至今滿10年，為了紀念10年里程碑，特別做展覽，過去10年在桃園各地興建14處社宅，興建中共有6處，今年跟明年啟動的還有12處，目標2030年達到1.5萬戶社會住宅。

張善政說，除了蓋房還要顧慮到多元服務，要優先給婦幼、新住民、長者等相關，最近都在努力推動，另現在在考慮如何動可負擔住宅，因現在社宅只租不賣，參考外國模式，讓民眾可以買到能負擔的房屋，目前正在研議中。

張善政說，而4月1日也將要改為桃園市住宅及都市更新中心，結合社宅管理及都更業務，明年住發處也將升格為住宅及都市更新處，持續服務民眾。

住宅處長邱英哲表示，目前已完成14處社會住宅4374戶，明年到2030年預計再提供4298戶，同時也與中央住都中心合作，預計於2030年全桃園可提供1.5萬戶社會住宅。今年也研修都市計畫桃園市施行細則，在整體開發區納入可負擔住宅的規畫，以提供青年可負擔住宅的選項。

邱英哲說，住宅處除了興辦社宅，也致力於舊市區的居住品質提升，積極展開都市更新工作，整頓桃園、中壢2個舊城區市容，讓舊市區居住公安、環境都有所提升，去年已先成立都市更新辦公室，4月初桃園住都中心也將掛牌上路。這次特別透過展覽的方式，希望更多民眾可以認識桃園住宅政策，展期至3月16日下午為止。

桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影
桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影
桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影
桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影
桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影
桃園市住宅發展處成立10周年，現於中原文創園區舉辦成果展至3月16日止。記者翁唯真／攝影

社宅 都市更新

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