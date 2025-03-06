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米粉摃丸、花生醬進軍日本 竹市府率隊參加東京食品展

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府將攜手7家在地業者前進「2025東京國際食品展」，包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將攜手7家在地業者前進「2025東京國際食品展」，包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園。圖／新竹市政府提供

「2025東京國際食品展」將於3月11日至14日在東京國際展示場登場，新竹市政府將攜手7家在地業者進軍日本參展。代理市長邱臣遠表示，將藉由國際展覽，向全球展示新竹市獨特的飲食文化與品牌實力，拓展海外銷售通路，將風城美食推向國際。

邱臣遠指出，東京國際食品展是全球前三大專業食品展，更是亞洲規模最大的食品暨飲料展，每年吸引來自世界各地的美食品牌、經銷商、零售通路與餐飲業者，共同探索市場趨勢並尋找商機。市府此次由產發處率隊帶領優質業者參展，不僅能提升品牌國際能見度，亦可與全球食品業者交流，掌握產業動向，拓展海外市場。

邱臣遠表示，這次參展業者包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園，相信藉由此次東京食品展一定能將新竹美食推向國際，促成跨國合作，讓新竹味飄香全世界。

產發處指出，此次展覽不僅是產品推廣，更希望將新竹的食品品牌持續朝「國際化、專業化跟在地化」目標邁進。市府將與當地經銷商、餐飲業者、食品進口商等洽談合作，建立穩定的海外銷售網絡，提升新竹食品的國際競爭力。

產發處說明，為擴大品牌影響力，市府特別邀請旅日台灣YouTuber施鈺萱，在日本展場分享新竹美食，並透過社群平台推廣，吸引更多國際買家關注。此外，展覽期間將安排現場試吃、產品介紹與互動體驗，讓參觀者深入了解新竹食品的獨特風味與品牌故事，提升市場認知度。市府將持續協助在地業者參與國際展會，透過品牌行銷與市場布局，讓竹市持續走向國際。

新竹市政府將攜手7家在地業者前進「2025東京國際食品展」，包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將攜手7家在地業者前進「2025東京國際食品展」，包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將攜手7家在地業者前進「2025東京國際食品展」，包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將攜手7家在地業者前進「2025東京國際食品展」，包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園。圖／新竹市政府提供

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