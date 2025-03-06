半世紀終於向外跨出一大步！苗栗童軍節慶祝移師獅潭

苗栗縣三五童軍節慶祝活動50年來都在苗栗市福星山營地舉辦，今年首度移師獅潭鄉，並結合周遭的獅潭國中、國小安排職探及防災課程，發揮「做中學」的童軍精神，縣長鍾東錦也支持，未來童軍節將選適合地點，持續到各鄉鎮市辦理。

鍾東錦昨天為活動揭幕並頒獎表揚績優童軍，鼓勵童軍多孝順父母，保護好自己，進而實踐童軍精神與規律，成為同儕表率，期待大家在活動中透過團隊合作提高應變能力，為面對未來挑戰做好準備。

縣府教育處表示，50年來的童軍節慶祝活動一直在福星山（將軍山、貓貍山）營地舉辦，今年教育處參考外縣市做法，嘗試移師到外鄉鎮市辦理，今年到獅潭鄉義民廟慶祝，鄰近的獅潭國中是縣內職業試探及體驗示範中心，有各項豐富課程，獅潭國小也有防災教育及野外求生課程，可提供童軍體驗及學習。

苗栗縣童軍會理事長徐永鴻表示，童軍節第一次離開苗栗市福星山童軍營地，獅潭鄉除了空氣新鮮景色優美，也十分適合辦理童軍活動，今年活動2個主題，包括在獅潭國中辦職業探索，並在獅潭國小規畫防災教育及野外求生，讓學生發揮團隊合作吸收新知，培養適應未來的能力，並從中培養品格及助人精神。

今年表彰的績優童軍共3團50人，包括木章證書、績優服務員工作獎章、團領導人員績優獎章、113年績優童軍團、優秀童軍獎章、吳兆堂獎學金及獅級章；獅潭鄉長劉淑能為歡迎童軍到來，也準備熱茶及點心，希望溫暖童軍的心。

鍾東錦強調，童軍諾言與規律提到對父母盡孝，期許所有孩子都能孝順父母，「因為家人是最愛你的人」，照顧他人要從身邊人做起，再慢慢擴及到更多的人，實踐遠大的志向，希望大家要保護好自己、尊重生命，保護好自己就有餘力能保護身邊更多的人。