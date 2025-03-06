清大夜市地磚凹陷不平逛夜市恐絆倒 市府爭取全面換新

新竹市清大夜市長期以來是學生與在地居民喜愛的美食聚集地，夜市範圍橫跨建功路、光復路一帶，不過近來有民眾向議員陳情，建功路人行道地磚多處不平凹陷，民眾恐絆倒。市府表示，近1年已接獲3次通報地磚不平，將爭取補助經費全面換新。

清大夜市因鄰近清華大學而得名，全長約1.2公里，提供各種平價美食，滷味、炸物、麵食、飲品一應俱全，深受學生族群青睞。此外，夜市內還有多家經營多年的老店，每到用餐時間人潮絡繹不絕。

不過新竹市議員劉彥伶近日接獲民眾陳情，反映清大夜市建功路人行道地磚多處不平，影響行人安全。其服務處主任劉聲正隨後與相關單位實地會勘，發現人行道確有多處地磚凹陷或高低不平的情況，不僅影響通行，平常走路也有絆倒的危機、跌倒的風險，每逢下雨還會積水。

新竹市工務處表示，清大夜市地磚於2016年至2019年間市府曾分期由工務處及交通處爭取中央補助分段施工人行道磚面更新，迄今已約有5至8年，過去近一年接獲3次民眾通報地磚不平，均已即時派員修補，至今尚無民眾因人行道不平而絆倒的通報案件。

工務處說明，市府近年來積極推廣壓花地坪作為人行道鋪面材料，其具備不易損毀、易維護及安全性較高等優點。如近期完成埔頂二路人行道，即使用該材質施做人行道建置工程，未來局部更新及新建人行道，均會優先採此工法進行。