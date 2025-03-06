苗栗17個基層農會3巨頭出爐 3名總幹事新人全女性

苗栗縣17個基層農會今天順利選出理事長、常務監事，及遴聘總幹事，全部順利沒有意外，其中，3名新任總幹事公館鄉農會林幼詩、西湖鄉農會何貞儀、造橋鄉農會吳美慧，清一色都是女性，加上原有4名女性，幾乎占了一半。

苗栗縣17個基層農會今天舉行理監事會，產生3巨頭，各農會理事長、常務監事、總幹事名單依序如下，苗栗市潘素貞、徐文輝、謝錦明；頭份市徐陳森、張栢福、羅清香；苑裡鎮呂聯慶、黃清龍、鄭年鈞；通霄鎮洪文華、徐永森、許道坤；竹南鎮葉竹原、林源隆、蔡信芬；後龍鎮黃子琴、黃淑麗、黃文恭；卓蘭鎮彭源賜、張國威、徐文欽。

大湖地區傅松琳、范鼎房、徐欽志；公館鄉徐集明、張肇樣、林幼詩；銅鑼鄉邱期武、葉東維、曾義孝；南庄鄉林文福、劉月梅、陳乾安；頭屋鄉余如峰、劉家鈞、謝金德；三義鄉邱耀彬、吳進全、徐瑜瑾；西湖鄉蕭駿逸、郭豐文、何貞儀；造橋鄉陳琦芳、廖永善、吳美慧；三灣鄉賴元鳳、廖盛榮、謝杏玲；獅潭鄉古明育、謝壬濱、黃煥祥。