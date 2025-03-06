竹縣青年培力活16場活動 邀青年成為竹young探險家

新竹縣政府辦理114年度青年培力暨志願服務體驗活動-「竹young青年探險家」，這次規畫16場青年培力活動及3梯次青年志工服務體驗營隊，期望青年在參加過程中，增進在地文化認同感及激發對社會的使命感，積極投入公共參與及志願服務的行列。

今天舉辦宣傳記者會，新竹縣長楊文科表示，竹縣為全國第二年輕的城市，縣府支持與重視青年朋友投身公共領域，貢獻自身力量擔任志工，這樣的經歷不管在求學或是職涯上都有非常大的幫助。縣府自111年起辦理青年培力系列活動，累積至今超過2500人參與，並從中培育出超過500名青年投身於志工服務行列。

本年度「青年培力活動」共計16場次，以新竹縣13鄉鎮為特色，涵蓋地方創生、青銀共創、在地文化等多元議題，如實際探訪橫山社區了解如何修復與活化古道，或到五峰和平部落體驗傳統住民文化與生活特色、探究輝煌的寶山黑糖製作工藝，更有以關西藥草體驗手作藥草球等。

此外「志工多元特色服務體驗營隊」則規畫於暑期辦理3梯次，以海洋英語、偏鄉關懷及食農教育為主題，讓青年朋友運用英文能力帶領國小學童先行接軌國際、邀請知名排球國手與青年同場競技以及深入客家農村體驗傳統農家生活，內容豐富有趣，場場都驚豔。

新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，前開課程及活動均免收報名費，歡迎15至45歲的青年朋友踴躍報名參加。第一場培力活動-「客家人的茶香」將於3月30日登場，即日起開放線上報名(https://reurl.cc/DKVq85)。教育局特邀北埔在地「酸柑茶人」到縣府分享並帶領青年朋友體驗製作，深度探索竹縣茶文化魅力。活動詳情可上縣府教育局青年事務科官方臉書查詢或加入「竹青Team2.0」獲得最新訊息(https://lin.ee/CwKqPF0)，亦可電洽縣府教育局青年事務科彭先生：03-5518101分機2824。