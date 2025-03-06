新竹縣芎林鄉衛生所新建工程今動土 耗資6千萬預計明年12月完工

新竹縣芎林鄉衛生所建築老舊且空間狹小，為滿足在地日益增長的醫療保健需求，新竹縣政府投入總經費約6060萬元，新建兼具醫療保健與高齡友善特色的現代化衛生所，今天舉行新建工程動土典禮，新竹縣長楊文科、議員楊昌德、芎林鄉長黃正彪及許多民意代表等人，均出席見證芎林鄉醫療服務的重要里程碑，工程預計於明年12月完工。

縣長楊文科表示，原先的衛生所已經有43年的時間，建築破舊又小，僅有326.95平方公尺，為提供在地居民更好的醫療服務品質，縣府選定芎林鄉都市計畫區內的車站用地作為新建基地，並投入總經費6060萬3413元，打造兼具醫療保健與高齡友善特色的現代化衛生所，建築總面積將擴大至1494.02平方公尺。

楊文科也說，芎林鄉新建辦公廳、市場、特色公園、消防分隊等，顯現芎林鄉生機蓬勃發展，地方人士團結一致，縣府也全力支持，希望讓大家在芎林安居樂業，也期許衛生所能如期如質完工，在明年底前正式啟用。

衛生局長殷東成表示，新衛生所鄰近縣府消防局芎林分隊，為地上兩層樓建築，一樓為醫療保健服務區，設有掛號室、候診室、診療室、觀察室、藥局、檢驗室、預防注射室及哺集乳室等，提供完整的基層醫療與預防保健服務；二樓為行政辦公區，包含醫護及行政人員辦公室、資訊室、防疫物資儲藏室及多功能會議室等，強化醫療管理與公共衛生應變能力。