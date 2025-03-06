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再創榮光打造觀光明珠 苗栗明德水庫自行車道動工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫秘境南岸黃家伙房老樹成群，規畫為自行車道的一景。本報資料照片
苗栗縣頭屋鄉明德水庫秘境南岸黃家伙房老樹成群，規畫為自行車道的一景。本報資料照片

苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程，第一期總經費2.75億元今天動工，水、空、陸新玩法起手式，明年底前陸續完成，地方期待打造觀光明珠，恢復明德水庫昔日榮光。

明德水庫自行車暨環湖步道建置工程長約10公里，規畫分四期施工，其中，第一期從南岸日新島至黃屋伙房，長2.8多公里，客委會補助2.26億元，縣府配合近5000萬元，客委會副主委范左銘、縣長鍾東錦及立委邱鎮軍等人，今天主持動工典禮。

縣府水利處長楊明鐃表示，環湖自行車道有如日月潭自行道，條件卻更好，距離國道1號頭屋交流道、浪漫台3線，車程都不到10分鐘，第一期工程難度最高，76.8%水域施作，預計明年底完工，希望進度到一半時，客委會補助二、三、四期工程經費，同步施工縮短啟用時程。

縣長鍾東錦也喊話，明德水庫海棠島永春宮吊橋因老舊，今年2月28日安全的原因封橋，吊橋供公眾通行，希望客委會重視，與縣府、頭屋鄉公所研商，儘快完成改善開放，范佐銘則回應會評估自行道補助時程，永春宮吊橋改善計畫則審查中。

水利處指出，明德水庫自行車暨環湖步道發掘12景，第一期路線有6景，包括林間伯公、星空極北、明德之心、砂坪踏浪、荻蘆之道、黃屋伙房，其中黃家伙房是1989年上映的魯冰花電影主要場景，老電影曾名噪一時，伙房前13棵老樹成群，2棵芒果樹3還裝有避雷針，少見而且非常珍貴。

另外，海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案，預計今年7月營運，提供SUP（立式划槳）等遊憩，明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，提供空中自行車、滑索等體驗，預計今年9月營運。

明德水庫1970年5月完工，曾名列全台四大水庫遊客如織，後來逐漸沒落，鍾東錦、頭屋鄉長徐鑫榮及明德村長謝文達等人都期待再創第二春，謝文達說，希望自行道盡快到位，水、空、陸都可以玩，讓觀光活動更活躍。

苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第一期今天動工，地方有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第一期今天動工，地方有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第一期今天動工，地方有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第一期今天動工，地方有期許。記者范榮達／攝影

客委會 水庫 自行車

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