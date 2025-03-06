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性騷防治新制周年…桃市府：揪出老闆涉案 但仍有不周延

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府3月底到10月規畫4場性別平等工作法修正後性騷防治的宣導會，圖為其他宣導會畫面。圖／勞動局提供
桃園市政府3月底到10月規畫4場性別平等工作法修正後性騷防治的宣導會，圖為其他宣導會畫面。圖／勞動局提供

桃園市政府勞動局表示，性別平等工作法2023年8月修正後，去年3月8日起實施，從桃園近1年申訴雇主違反職場性騷擾防治義務的案件發現，事業規模在100人以下者超過半數，而且處理性騷擾的制度不完善，欠缺足夠人力達到法規的要求。

勞動局指出，2023年MeToo運動後，當年的申訴案件數較往年明顯增加，到隔年3月8日後案件數雖未顯著成長，但是申訴人提出申訴時在職比率，以及權勢性騷擾的占比都增加，或可推論在新規定的保障下，受僱者遭受職場性騷擾後，較不會選擇隱忍至離職後始提起申訴，較有意願揭發權勢性騷擾。

性別平等工作法2023年8月修正後，公權力介入的外部申訴管道隔年桃園市政府受理了25件，其中調查成立職場性騷擾的案件，不乏有性騷擾行為人為最高負責人的情形，一改過去被害人遭受性騷擾後，只能訴諸內部調查，自身權益未能伸張的疑慮。

性騷擾防治新制上路後，明定雇主於知悉性騷擾事件後，須採取立即有效的糾正及補救措施，如雇主收到申訴，須避免申訴人再度受到性騷擾及提供轉介或心理諮商等服務，再調查性騷擾事件，並對行為人做適當的懲戒或處理，如申訴人認為雇主未善盡以上責任，可向地方主管機關申訴。

勞動局與市府相關單位發現，遭裁罰的雇主多半於知悉疑似有性騷擾事件後，未仔細追查釐清，就先入為主判斷性騷擾行為不成立，罔顧申訴人之權益，或是未設身處地申訴人之立場，以過為粗糙及未保密的方式處理性騷擾申訴，例如安排雙方當面對質、當眾問話等，導致申訴人受到二度傷害。為使事業單位建立正確的性騷擾防治觀念，勞動局今年排訂3月31日、5月27日、7月31日及10月31日下午2時各辦理1場友善職場法令宣導會，課程包含職場性騷擾與禁止就業歧視的法令解析及實務，歡迎事業單位踴躍報名參加。

此外，為協助職場性騷擾的被害人，桃市府有補助工作場所性騷擾心理諮商費用計畫，雇主支付遭受職場性騷擾被害人心理諮商費用，，或被害人自行接受心理諮商，皆可向勞動局申請補助，每次補助上限2000元，每案最多補助6次。

勞動局提醒，僱用10人以上的雇主皆應設置處理性騷擾的申訴管道，僱用30人以上須訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，相關應以書面、電子資料傳輸或其他可隨時取得查知的方式公開揭示。勞動局還製作中英文與印尼文、泰文及越文版的職場性騷擾防治海報，也可以上勞動局官網下載。

性騷擾 職場 雇主

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