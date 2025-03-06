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石門水庫又有春雨挹注 3天增加790萬噸水量

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
近期一直下雨，自3月3日上午7點至3月6日上午10點，石門水庫累計雨量98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬噸水量；寶山+寶二水庫系統累計降雨量146.2毫米，預估可為二水庫增加約1410萬噸水量。圖／北水分署提供
近期一直下雨，自3月3日上午7點至3月6日上午10點，石門水庫累計雨量98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬噸水量；寶山+寶二水庫系統累計降雨量146.2毫米，預估可為二水庫增加約1410萬噸水量。圖／北水分署提供

近期一直下雨，自3月3日上午7點至3月6日上午10點，石門水庫累計雨量98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬噸水量；寶山+寶二水庫系統累計降雨量146.2毫米，預估可為二水庫增加約1410萬噸水量，目前石門水庫水位241.11公尺，目前供水無虞。

北水分署表示，這3天石門水庫累計雨量98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬噸水量；寶山+寶二水庫系統累計降雨量146.2毫米，預估可為二水庫增加約1410萬噸水量。

石門水庫滿水位245公尺，今上午10點水位為241.11公尺，較3月3日7點時，水位240.07公尺回升104公分；蓄水量為1萬7285萬噸及蓄水率84.2%，較3月3日已增加790萬噸及3.8%。

而寶山+寶二水庫系統今日10點蓄水量約3285萬噸，較3月3日已增加269萬噸，蓄水率已回升至84.6%，較3月3日增加6.9%，另有機會回升至90%以上。

依氣象資料分析顯示，近期仍可能有降雨，北水分署將持續守視透過加強引水，讓水庫穩定供水時間延長。

近期一直下雨，自3月3日上午7點至3月6日上午10點，石門水庫累計雨量98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬噸水量；寶山+寶二水庫系統累計降雨量146.2毫米，預估可為二水庫增加約1410萬噸水量。圖／北水分署提供
近期一直下雨，自3月3日上午7點至3月6日上午10點，石門水庫累計雨量98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬噸水量；寶山+寶二水庫系統累計降雨量146.2毫米，預估可為二水庫增加約1410萬噸水量。圖／北水分署提供

石門水庫 雨量

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