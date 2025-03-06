竹市勞工大學開課 100場免費課程提升職場技能

新竹市2025年勞工大學自昨起開課，課程包括簡報技巧與演說技巧、肢體表現與鏡頭表達、AI實戰指南、圖文編排與美感養成等實作主題。永續發展與數位應用系列將於3月15日起開課；創客培育系列則預定3月29日開課。

新竹市政府代理市長邱臣遠表示，竹市勞工大學有100場關於職業發展、強化第二專長及創新系列的免費課程，鼓勵勞工及青年朋友持續學習和成長，提升職場技能，應對快速變化的工作環境，迎接數位新時代。

新竹市勞青處表示，昨天登場的職場增能溝通表達系列首場課程，透過這些課程，勞工及青年朋友可以學習運用簡報、演說、鏡頭表演的技巧，提升溝通效率；學習利用AI協作，讓會議紀錄、知識管理與專案效率倍增；在平面設計實作中，讓圖文編排更具美感。

課程講師玄奘大學戲劇系主任胡修維表示，簡報成功與否與演說技巧息息相關，簡報者將概念想法傳遞給台下的聽眾，一場成功的簡報就像一場豐富多彩的戲劇表演，簡報者能否正確的分析聽眾、理解聽眾，並預為合適的準備，成為簡報者不可或缺的能力。

勞青處補充，永續發展與數位應用系列將於3月15日起開課，幫助學員了解ESG永續發展趨勢，全球及台灣的淨零碳排目標，並將永續規畫導入公司管理，帶領企業邁向永續低碳轉型之路。此外，創客培育系列預定3月29日起開課，將從短影音的影像語言、套板結構、手機剪輯app等系統性的介紹，並進行實作練習。