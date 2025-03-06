竹市長者全口假牙補助 最高6萬元

新竹市府推動「長者全口活動假牙補助」計畫，申請作業已啟動，衛生局今說，今年度的補助對象包括2023年1月1日前已設籍於竹市，年滿65歲以上且符合安老津貼給付資產及居住條件的長者，及年滿55歲以上且符合國民年金資格的原住民。凡上下顎自然牙齒總數不足6顆，經評估符合資格者，每人最高可獲得6萬元補助。

代理市長邱臣遠表示，該計劃去年有304人提出申請，其中265人已順利完成活動假牙裝置。感謝新竹市牙醫師公會與市府攜手合作，全力支持長者口腔保健，投入專業牙醫師人力，提供衛教服務及評估，確保計畫順利推動。

目前竹市已有36家高齡友善固齒整合照護診所提供服務，自補助計畫開辦以來，累計已有3500名長者受益。期望透過這項政策，幫助長者擁有健康的假牙，提升生活品質。

衛生局表示，去年完成全口假牙裝置的蘇姓婦人過去因長期缺牙使得進食變得困難，為避免麻煩，常選擇少吃甚至不吃，長期處於飢餓狀態，使得情緒變得煩躁，經常對家人發脾氣。

後來，蘇姓婦人得知市府提供全口假牙補助服務，再與家人討論後，前往合約診所進行評估，並決定向衛生局提出申請。在牙醫師與牙助的細心照料與專業服務下，蘇奶奶終於擁有了專屬於自己的全口活動式假牙。

衛生局指出，蘇姓婦人自從開始配戴後，不僅笑容變多了，與家人的感情也大幅改善，甚至時常邀約家人一同外出餐敘，共享美食與歡樂時光。

衛生局說明，家中長者若長期缺牙，不僅會降低進食意願，影響身體營養攝取，更可能提高罹患慢性疾病的風險。為守護長者口腔健康，市府提供最高6萬元的全口假牙補助，幫助長者改善咀嚼功能。

衛生局補充，市府持續提供65歲以上長者及55歲以上原住民免費口腔篩檢，符合資格的民眾可攜帶身分證至轄區衛生所，或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至新竹市36家「高齡友善固齒整合照護診所」，配合醫療診所名單可至衛生局網站查詢 (https://pse.is/745m3q)免付掛號費及部分負擔做口腔檢查。若民眾有相關假牙裝置及口腔篩檢問題，歡迎電洽諮詢專線03-5355191或撥打1999服務專線。