巧固球女國手成打火勇消 吳安怡榮獲傑出女性公務員獎

桃園市消防局第一大隊八德分隊隊員吳安怡榮獲桃園市傑出女性公務人員殊榮，服務7年多的她過去是名巧固球國手，兩度代表國家遠赴國際爭光奪下兩金，她跨出舒適圈成為消防員，憑著不懈的努力與專業能力，屢次在災害現場與各項任務中表現優異，昨接受桃園市長張善政表揚。

吳安怡2023年榮獲桃園市績優消防人員，今年再獲桃園市傑出女性公務人員殊榮。2017年下單位第一天，她就遇到許多消防員一輩子可能都不會遇到的急產案件；事實上，她過去是一名巧固球國手，兩度代表國家遠赴國際爭光奪下兩金，她跨出舒適圈成為消防員，坦言進火場曾是她的夢魘，如今沒有一刻後悔。

吳安怡於任職期間，累計執行救護任務超過2000次，其中在到院前心肺功能停止緊急救護案件中，成功急救53人，疫情期間亦執行防疫後送勤務超過20次；近三年來，執行火警及災害搶救勤務逾150趟，並在去年轄內榮興路住宅火警成功救出2名受困民眾，於多次重大火災任務中展現專業救災能力。

她也投身防火防災宣導，完成消防局防火宣導進階班受訓，並積極推廣用火用電安全、防震防災及CPR宣導等課程，去年與分隊同仁在宏亞食品公司舉辦4場外籍員工防火管理教育訓練，使他們能更理解防火知識。

吳安怡表示，回首這些年的工作歷程，消防這條路充滿挑戰，身為女性消防員更需要拿出堅定的信念與決心，在體能、技術、應變能力各方面不斷持續精進，才能勝任這份水深火熱的工作，感謝消防局長官、分隊幹部提攜及學長姐的無私教導，也感謝家人的包容與支持，成為她最堅強的後盾，榮獲「傑出女性公務人員」不僅是對過去努力的肯定，更是對未來的激勵。

八德分隊長鄭仁豪則說，吳安怡除了致力於救災救護勤務及活動宣導外，亦擔任分隊及義消活動的司儀，在大型演習中總是能聽到她的聲音，是各項活動圓滿順利的靈魂人物；榮獲傑出女性公務人員不僅是對她個人努力的肯定，更是對消防人員專業與奉獻精神的致敬。