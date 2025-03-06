苗栗火旁龍追加墊付案 市代會決議政風室調查

苗栗火旁龍系列活動決標940萬元，市公所追加墊付455.95萬元案，但被質疑活動相關支出採購有問題，引發爭議。市民代表會臨時會昨決議通過由政風室專案調查釐清，市長余文忠強調沒有浪費錢，墊付合法並爭取火旁龍文化資產認證。

火旁龍追加墊付案於今年2月13日市代會休會期間，獲主席陳仁杰簽核同意。市民代表李建宏質疑活動期間2場記者會後餐敘各開13桌、12桌，每桌餐費1萬元及8000元，還花20萬元採購馬來西亞媒體報導，抱枕、燈籠及筆記本等都是「量身打造」文宣品，似有採購時序問題。

李建宏昨在臨時會臨時動議提案，提案建請政風室專案調查釐清，獲劉鳳瑩等8名代表附署。劉鳳瑩認為追加墊付經費近5成離譜，許多市民都在討論，建議案子直接移送檢調單位，陳仁杰會中徵求意見，但劉鳳瑩離席，大多數舉手不同意移送檢調。

「我是做事的人！」苗栗市長余文忠強調沒有浪費錢，火旁龍是苗栗客庄元宵特有節慶，公所協助玉清宮爭取文資認證，因此慎重其事，加上國外媒體報導，拋磚引玉正面回響。

苗栗市公所指出，苗栗市前市長、立委邱鎮軍主政火旁龍主打巡庄，余文忠則推親子主題，標案因政策轉型，調整辦理追加或調整項目，且依採購法規定，墊付金額可以在標案金額50%以內，經過主計、政風等單位審核通過，才會提出墊付案，程序合法。