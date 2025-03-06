新竹高商日式宿舍 民間提報歷史建築

新竹高商校內有6棟日式住宅經文資審議解除列冊，校方規畫拆除新建教學大樓，消息一出引發文史工作者反彈，認為其中的日式雙併宿舍具歷史保存價值。市府文化局回應，前天接獲民眾提報為歷史建築將辦理審議，校方則無奈不蓋校舍，無法解決增班需求。

新竹高商學校宿舍群有7棟日式住宅，原列為文資審議列冊追蹤對象，去年底經文資審議大會審議，確定僅1棟有住戶的建築仍持續追蹤列冊，其餘6棟建築因經拆除或重建，失去聚落協調性與特殊性全解除列冊。

台大建築與城鄉研究所教授黃蘭翔說，儘管被解除列冊的日式雙併宿舍外觀或內部空間有一些損壞與更改，但基本結構仍保持完好，要復原至1930年代始建狀態，應該完全沒有問題，但校方執意要蓋教學大樓，影響委員未以專業評價幾乎全數否決，讓他質疑審議過程的公正性與專業性。

市府文化局回應，此案審議程序皆依循文化資產保存法、文化資產審議會組織及運作辦法等相關規定辦理，市府尊重審議會決議。前天接獲民眾提報該校日式雙併宿舍（學府路128號之3至6）為歷史建築，將依文資法第14條辦理相關審議程序。

新竹高商說明，該宿舍歷經多次增改修建，已非興建落成時樣貌，如今竹竹苗人口不斷成長，地區高中就學需求量大增，學校今年配合國家政策及地方需求新增商業經營科2班，學校設備空間已達限量，若不新建校舍，恐無法解決增班需求，希望提報歷史建物民眾能聆聽校方意見、溝通。