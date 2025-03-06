新竹棒球場案／藍白籲快查弊 泛綠指錯在施工、監造廠商

新竹棒球場案紛擾迄今2年多，綠營酸市府「消費」棒球場，強調新竹棒球場至今未驗收，若有不符契約或違法，施工廠商須完全負責；時代力量則認為專業管理廠商監督不力，市府應撤換。藍、白議員喊話要檢調單位盡速釐清究責。

民進黨竹市議員劉崇顯說，驗收階段的工程有違法就移送法辦，不應拖延又只想著鬥爭前朝。同黨市議員曾資程也批市府「無止境消費蹂躪棒球場」，球迷、周邊店家只能哀號。

竹市議會民進黨團指出，若有不符契約或違法，廠商要負全責，如今代理市長邱臣遠終於公開承諾明年3月前將重啟棒球場，盼市府勿再次跳票。

時代力量市議員林彥甫質疑始作俑者、球員兼裁判的監造商艾奕康撤換了沒？畢竟設計不當、監督不力，才是問題根源。

議會國民黨黨團總召、議員陳慶齡說，新竹棒球場存在結構上的重大問題，連覆土都挖出大量廢棄物，顯然違法違規，當中是否涉貪瀆、圖利，檢調應介入調查。市府也應確認球場本體、地下停車場的水泥磅數、鋼筋綁紮等施工是否確實。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐說，看到新竹棒球場的結構問題與出土廢棄物的狀況相當痛心，也印證長久以來的疑慮。他呼籲，部分有心人士不要再護航統包商和相關涉案人員，應盡快釐清責任歸屬。

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋說，高虹安市長上任後積極釐清並改善棒球場的問題，卻遭統包商及有心人士的重重阻礙，如今終於真相大白，呼籲檢調及相關單位趕快介入，不要讓該負責的廠商、相關人有機會湮滅證據。