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新竹棒球場再被爆廢土影像缺失 承包商這麼說

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
新竹市政府移除新竹市立棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物，今再召開記者會爆料，2019年12月27日至2020年1月7日中間回填、土方載運以及施作工程關鍵影像消失。對此，巨佳營造回應，對於相關內容不清楚。而巨佳董座詹朱淮電話接未接聽。圖／報系資料照
新竹市政府移除新竹市立棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物，今再召開記者會爆料，2019年12月27日至2020年1月7日中間回填、土方載運以及施作工程關鍵影像消失。對此，巨佳營造回應，對於相關內容不清楚。而巨佳董座詹朱淮電話接未接聽。圖／報系資料照

新竹市政府移除新竹市立棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物，今再召開記者會爆料，2019年12月27日至2020年1月7日中間回填、土方載運以及施作工程關鍵影像消失。對此，巨佳營造回應，對於相關內容不清楚。而巨佳董座詹朱淮電話接未接聽。

新竹市府釐清廠商相關影帶發現有2段影片遺失，其中最重要的一段2019年12月26日當天畫面結束時，可以看到廠商原本清出一塊空地，也就是左外野預計要回填的區域，一直延伸到中外野的一個範圍，中間畫面消失後，2020年1月8日畫面回復後，在黑色網布上突然出現了一大片的廢棄土方。

而承包廠商巨佳營造，今記者致電詹朱淮皆未接聽，致電詢問該公司，接線人員表示，公司平日僅有2位行政人員，對於新聞所言及工程相關事項皆不了解，無法回應，董事長也未進公司。

廢棄物 新竹市立棒球場 黑色

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