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桃園龍潭蓋陶瓷工廠地方憂汙染 請命市府把關否則抗爭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
市議員張肇良（右）指一家陶瓷公司計畫在龍潭區龍新路用地興建瓷磚工廠，居民擔心環保汙染。記者曾增勳／攝影
市議員張肇良（右）指一家陶瓷公司計畫在龍潭區龍新路用地興建瓷磚工廠，居民擔心環保汙染。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區龍新路靠近凌雲國中附近用地，一家陶瓷公司購置約3.6公頃土地計畫興建瓷磚工廠，目前通過市府環評階段，地方居民擔心陶瓷廠新建3根大煙囪汙染環境，向市議員陳情，希望市政府嚴格把關，將陶瓷廠汙染降至最低，以免民眾抗爭。

市議員張肇良表示，他接獲陳情了解，該陶瓷工廠置購建廠用地，鄰近凌雲國中、方曙商工及大北坑休閒農業區交界，未來將設置3根大煙囪，地理位置，夏天風向朝凌雲國中、方曙商工方向，冬天朝大北坑休閒農業區方向及茶園吹，造成環境汙染，且尚未見公共排水溝，陶瓷窯業製程，不禁令人擔心空汙，市府必須從嚴把關，避免工廠蓋好衍生環保問題。

在地居民表示，該陶瓷工廠設廠計畫，先前召開公聽會，未受到在地人關心，之後改為線上說明，同樣也未受居民重視，該陶瓷公司中壢廠曾因空汙、水汙被裁罰，一些居民擔心一旦工廠蓋好，將影響附近居民、學生甚大，引起鄰近工廠住戶反對。

龍潭區三和里長謝金棋表示，該陶瓷工廠地點最靠近該里里民，起初或許不家不清楚，地方反對聲音不大，如今通過環評，該廠設置煙囪必須配合在自然景觀及周邊生態，採取更科學、生態方式排放，要求市府做好環保監督把關，地方拒絕汙染，一旦汙染勢必引起里民抗爭。

市政府環保局指出，該陶瓷工廠開發計畫去年5月14日通過環評審查，目前該局尚未收到工廠開工相關公文，該廠尚未召開開工說明會，該局後續依法要求業者聽取地方意見和說明，民眾疑慮工廠空汙問題，該局一定從嚴監督把關。

市府經發局表示，該陶瓷公司尚未提出工廠登記申請，未來必須提交審查資料，包括環評審查結論等相關資料，做好執行環境維護計劃才能過關。

環保局 環評 議員

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