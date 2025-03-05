教部競爭型計畫苗栗市圖獲1300萬補助 縣總圖爭取6億補助

教育部競爭型計畫，苗栗市公所獲補助1300萬元，四個面向打造市立圖書館閱讀文化新熱點，苗栗縣府則規畫在縣警察局現址，爭取6億元補助新建總圖書館，預計4、5月初審計畫。

苗栗市長余文忠檢視現代圖書館不只是藏書的空間，更是知識共享與社群交流的重要場域，率團隊爭取教育部提升公共圖書館閱讀環境改善競爭型計畫，獲核定補助1300萬元，公所自籌200萬元，預計明年6月完成改造升級，推動館藏資源升級、數位化服務擴展，及空間改造優化，打造更完善的學習與文化交流場域。

市公所指出，補助計畫朝四大方向著手，空間再造活化部分，提升圖書館空間機能，以「人」為本、以「客」為尊，打造親近優質的閱讀空間，不只是藏書建築體，而是社區的好鄰居，如咖啡書店、藝文展覽等多元服務。

此外，建構地方記憶空間部分，徵集客庄在地記憶相關的人文史料及保存，打造不只是國民圖書館，更是鄉民圖書館，進而達到教育、傳承及凝聚在地認同；結合客庄在地特色部分，重新改造圖書館外觀環境改善，以強化客庄圖書館全新風貌視覺的展現；改善圖書館設備提昇服務效能部分，市圖為因應數位科技時代，建置RFID智慧型圖書館流通安全系統設備，藉由導入新科技以提升圖書館服務效能。