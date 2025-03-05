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竹北西區秘境澎湖窟圳眼鏡蛇出沒 布袋蓮蔓延影響景觀

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市澎湖窟圳生態景觀園區因景觀優美，還有得天獨厚的2處天然湧泉，成為旅遊秘境，不過近來卻有民眾目擊眼鏡蛇出沒。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣竹北市澎湖窟圳生態景觀園區因景觀優美，還有得天獨厚的2處天然湧泉，成為旅遊秘境，不過近來卻有民眾目擊眼鏡蛇出沒。圖／蔡蕥鍹提供

新竹縣竹北市澎湖窟圳生態景觀園區因景觀優美，還有得天獨厚的2處天然湧泉，成為旅遊秘境，不過近來卻有民眾目擊眼鏡蛇出沒，且布袋蓮也因過度生長有礙觀瞻。新竹縣議員蔡蕥鍹今邀農田水利署等單位現勘，並研議環境管理措施。

蔡蕥鍹指出，民眾陳情澎湖窟圳布袋蓮大幅蔓延，峨眉湖過去也有同樣問題，後來放置5千條草魚專吃布袋蓮與水芙蓉，排泄物滋生浮游生物，變成有系統的食物鏈。她也建議業務單位除應定期移除布袋蓮，也可考慮放養草魚，烏鰡來減少布袋蓮數量，或研議獎勵辦法，讓民眾共同協助移除布袋蓮。

此外，步道周邊及新寮街69巷處也多次發現眼鏡蛇出沒，蔡蕥鍹表示，恐對周邊居民及遊客安全構成威脅，該處也應設置警示標語，提醒民眾留意附近有蛇類出沒。

農田水利署新竹管理處竹北站長劉興聲表示，布袋蓮問題沈苛已久，管理處每年7、8月二期農作前都會定期清除布袋蓮，光清理就需至少50萬經費，目前正值一期春耕整田大量用水期間，無法辦理清淤工作。

關於澎湖窟2號、3號埤圳的景觀步道欄杆及附屬相關設施，劉興聲表示，在2008年就已移交竹北市公所維護管理，管理處只取澎湖窟的水進行灌溉。有關澎湖窟步道欄杆及周邊改善計劃，公所目前已交顧問公司研議規畫中，建議公所可以整體改善一併考慮放養草魚。

消防局豐田分隊謝任凱分隊長說明，眼鏡蛇習性喜乾燥的果園農地、草叢及枯葉堆中，建議周邊住戶作好環境整治，避免堆放雜物，減少供蛇類躲藏之處。郊區應留意腳邊有無蛇隻，並盡量穿著長褲、包腳鞋，可大幅降低遭「蛇吻」的風險。

捕蛇單位蔡先生指出，西區確實有較多蛇類，民眾發現蛇類只要撥打119，捕蛇人員半小時內就會抵達現場協助捕捉，眼鏡蛇屬旱地蛇種，在竹子或雜物堆置等乾燥處常見其蹤跡。民眾如發現蛇類進入住家應保持冷靜，避免驚擾蛇類或自行處理，以免發生危險。

新竹縣議員蔡蕥鍹今邀集溪州里長彭仁墩、農田水利署新竹管理處、新竹縣消防局豐田分隊、消防局委外捕蛇單位前往現勘，盼能解決相關問題。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹今邀集溪州里長彭仁墩、農田水利署新竹管理處、新竹縣消防局豐田分隊、消防局委外捕蛇單位前往現勘，盼能解決相關問題。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣竹北市澎湖窟圳生態景觀園區因景觀優美，還有得天獨厚的2處天然湧泉，成為旅遊秘境，不過近來卻有民眾目擊眼鏡蛇出沒，且布袋蓮也因過度生長有礙觀瞻。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣竹北市澎湖窟圳生態景觀園區因景觀優美，還有得天獨厚的2處天然湧泉，成為旅遊秘境，不過近來卻有民眾目擊眼鏡蛇出沒，且布袋蓮也因過度生長有礙觀瞻。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹今邀集溪州里長彭仁墩、農田水利署新竹管理處、新竹縣消防局豐田分隊、消防局委外捕蛇單位前往現勘，盼能解決相關問題。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹今邀集溪州里長彭仁墩、農田水利署新竹管理處、新竹縣消防局豐田分隊、消防局委外捕蛇單位前往現勘，盼能解決相關問題。圖／蔡蕥鍹提供

新竹 澎湖 眼鏡蛇

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