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紓解角板山交通 桃市介壽國中舊址設停車場4月完工啟用
位於桃園市復興區的角板山是北台灣熱門觀光景點，不過因停車位不足，假日大批遊客常導致交通壅塞。市府今表示，已利用介壽國中舊址規畫為平面停車場，預計4月底完工啟用。若人潮較多時，警方也將在三民圓環、枕頭山商圈、台7線中正路口和中正仁愛路口等交通要點派遣交通快打警力，盼提升旅客體驗。
復興區介壽國中在併入羅浮高中後，舊校地成閒置狀態。交通局長張新福今在市政會議表示，去年市府核定補助1407萬元，將介壽國中舊址操場規畫為平面停車場；停車場預計4月底完工啟用，提供158席小型停車位，加上其餘公有停車場，周邊將有360個汽車停車格及10個大客車停車格。
張新福說，未來隨停車場啟用，市府會排除萬難，進一步在角板山公園及介壽國中周遭2處增設YouBike站點，提供旅客更便捷的移動方式。
除增加停車空間，市警局表示，未來當角板山旅客人潮較多時，將於三民圓環、枕頭山商圈、台7線中正路口和中正仁愛路口等周邊交通要點，派遣交通快打警力疏處，運用科技監控車流即時影像及路況資訊維持交通順暢。
推動設置北橫國家風景區是市府近年觀光重點政策，市府也全力推動角板山觀光升級計畫。觀旅局長周柏吟說，角板山目前已初步建設完成，以當地豐富的生態、文化資源作為基地，打造為夜間觀光場域；風管處也將規畫和原民局合作，持續建設賽考列克文化館，完整展現角板山園區的原住民文化場所、延續角板山美學風格。
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