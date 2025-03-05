桃園新屋中山西路一段分隔島 竟有2處大電箱影響駕駛人視野

為紓解車流，桃園市新屋區去年辦理「新屋海客文化景觀意象道路改善計畫」工程，不過近期地方反映，中山西路一段與東明路口處東明國小前的中央分隔島設有2座電箱，會影響視線希望改善。桃園市養工處回應，分隔島規畫是為了增加安全，會請桃園市交通局協助增加警告標示。

海客文化景觀意象道路改善去年1月開工，改善工程計畫將針對既有道路改善，以永安漁港為起點、新屋行政中心為終點為道路主線，此工程改善範圍包含1條主要聯絡道路、2條支線道，及永安漁港前廣場、台61橋下路口、永安、東明、北湖及大坡學區等共6處交通節點，道路改善總長為20.4公里。

而先前新屋區中山西路一段部分道路中央分隔島已完工，其中中山西路一段與東明路口處東明國小前設有2座電箱。

市議員陳睿生表示，議員服務處接獲許多民眾陳情，反映該電箱已影響用路人視線，為避免致生交通事故，服務處邀集相關單位辦理會勘，要求將電箱重新規畫、移至他處，避免發生交通事故。

桃園市養工處回應，經調查發現因中山西路一段車多且車速快，故易肇事路口增設實體中央分隔島實體分隔，為解決路口桿件林立導致市容景觀雜亂，及用路人對路口相關交通指示資訊產生迷惑等缺失等問題，故配合台電纜線下地一併將台電電箱、共桿及路燈整合至中央分隔島，是常見模式且有效提升市容景觀，對於民眾還不習慣的情況，會增加警告標示。

養工處說，而學區永安及東民國小周邊利用中央分隔島開設「行人庇護島」，使行人遠離路口且縮短行穿線，如無法在時間內通過也能有一個停等之中繼站，同時提高駕駛人警覺，降低人車衝突。