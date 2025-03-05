早年曾是不能說的秘密 苗栗大湖農會：草莓食用安全無疑

苗栗縣大湖鄉草莓目前仍處於二期果的盛產期，衛生局針對大湖草莓抽驗，檢驗411項農藥殘留，結果全數符合規定。大湖農會強調，現今草莓栽培已有嚴格用藥規範，來大湖採草莓、吃莓絕對安全。

苗栗縣衛生局表示，每年12月至隔年3月是大湖草莓盛產，吸引大批遊客來採果，但一些消費者會有「迷思」，都認為草莓使用農藥多，吃多傷身，衛生局為替消費者把關草莓農藥殘留情形，去年12月下旬規畫莓抽驗計畫，分別到草莓中盤商、草莓食品加工廠及大湖台3線沿途果園及網路人氣推薦草莓農場抽驗，共抽驗9件，檢驗411項農藥殘留，結果都符合規定。

大湖是全國草莓最重要產地，早年草莓噴灑多種用藥是「不能說的秘密」，消費者也欠缺農藥殘留等意識，如今情況已截然不同。

衛生局指出，草莓因皮較薄及氣候變遷，容易受病蟲危害，為保障草莓經濟收益及控制病蟲害才會採用農藥，其實不管什麼農作物都需要用藥，只要經過苗栗縣農業處監測病蟲害，並輔導農民正確診斷病蟲危害，農民可在安全範圍內正確使用農藥及紀錄，掌握安全期採收的農藥殘留，消費者不用太過擔心農藥殘留的問題。

衛生局指出，苗栗對草莓食品安全嚴格把關，除透過田間採驗及鼓勵農民自主送驗，衛生局也會隨機針對市售草莓進行農藥殘留抽驗，以確保從農場源頭到消費者的食用安全，另外在食用草莓前也可透過正確清洗步驟，包括以流動水清洗、必要時搭配軟毛刷、去除蒂頭後食用，可有效降低農藥殘留，讓消費者可「採得開心，吃得安心」，歡迎大家相約來苗栗遊玩體驗採果樂趣。

大湖地區農會總幹事徐欽志表示。大湖草莓使用的農藥都是草莓專用農藥，殘留效期僅5天左右，與一般蔬果長達1個月效期相差很多，草莓園主噴藥後，會等效期過了才會開放採果，另外草莓噴灑的除了專用農藥，其實也常噴牛奶等營養劑及益生菌，並非農藥，遊客不知情會誤為是在噴灑農藥。

他強調，消費者愈來愈重視食安，栽種草莓的農戶也同樣有此意識，如果被衛生局抽驗不達安全標準，罰則也重，因此多會主動將草莓採樣送驗，確保自家生產的草莓安全無虞。