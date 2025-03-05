新竹棒球場挖出廢棄物 時力批市府只重究責卻輕改善

新竹市政府今召開記者會，說明棒球場執行進度，藍、白議員也喊話要檢調單位盡速釐清究責。綠營則回應，若有不符契約或違法，施工廠商需完全負責；時代力量則批，記者會簡報28頁，只有1頁在談改善時程，到底是全力在究責，還是用心在改善？

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡指出，新竹棒球場存在結構上的重大問題，連覆土都挖出大量廢棄物，顯然違法違規，當中是否有涉及貪瀆、圖利，檢調等相關單位應介入調查。市府也應確認除球場範圍外，球場本體、地下停車場的水泥磅數、鋼筋綁紮等施工是否確實，以維護新竹棒球場的安全性。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐表示，看到新竹棒球場的結構問題與出土廢棄物的狀況相當痛心，也印證了過去以來長久的疑慮。他呼籲，部分有心人士不要再護航統包商和相關涉案人員，應盡快釐清責任歸屬。

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋議員則說，高虹安市長上任以後積極想要釐清並改善新竹棒球場的問題，但卻遭到統包商及部分有心人士的重重阻礙，如今終於真相大白，呼籲檢調及相關單位趕快介入，不要讓該負責的廠商、人有機會湮滅證據。

新竹市議會民進黨團也重申，新竹棒球場至今未驗收，若有不符契約或違法，施工廠商需完全負責，民進黨團也全力支持新竹地檢署的調查。此外，民進黨團也要求，市府必須資訊透明，公開「完整版」的結構報告書給議會，而非僅提供片面資訊，同時強調代理市長邱臣遠終於公開承諾明年3月前將重啟棒球場，盼市府勿重蹈覆轍再次跳票。