快訊

母職懲罰／光擴大托育沒效 育3歲以下孩月薪少1.2萬

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹棒球場挖出廢棄物 時力批市府只重究責卻輕改善

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹市政府今召開記者會，說明棒球場執行進度，藍、白議員也喊話要檢調單位盡速釐清究責。綠營則回應，若有不符契約或違法，施工廠商需完全負責；時代力量則批，記者會簡報28頁，只有1頁在談改善時程，到底是全力在究責，還是用心在改善？

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡指出，新竹棒球場存在結構上的重大問題，連覆土都挖出大量廢棄物，顯然違法違規，當中是否有涉及貪瀆、圖利，檢調等相關單位應介入調查。市府也應確認除球場範圍外，球場本體、地下停車場的水泥磅數、鋼筋綁紮等施工是否確實，以維護新竹棒球場的安全性。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐表示，看到新竹棒球場的結構問題與出土廢棄物的狀況相當痛心，也印證了過去以來長久的疑慮。他呼籲，部分有心人士不要再護航統包商和相關涉案人員，應盡快釐清責任歸屬。

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋議員則說，高虹安市長上任以後積極想要釐清並改善新竹棒球場的問題，但卻遭到統包商及部分有心人士的重重阻礙，如今終於真相大白，呼籲檢調及相關單位趕快介入，不要讓該負責的廠商、人有機會湮滅證據。

新竹市議會民進黨團也重申，新竹棒球場至今未驗收，若有不符契約或違法，施工廠商需完全負責，民進黨團也全力支持新竹地檢署的調查。此外，民進黨團也要求，市府必須資訊透明，公開「完整版」的結構報告書給議會，而非僅提供片面資訊，同時強調代理市長邱臣遠終於公開承諾明年3月前將重啟棒球場，盼市府勿重蹈覆轍再次跳票。

時代力量新竹市議員林彥甫則表示，高虹安市府強調一定會全力改善新竹市棒球場，但記者會簡報28頁，只有1頁在談改善時程，但連工法、由誰確保符合規範都還交代不清，到底是全力在究責，還是用心在改善？並質疑始作俑者、球員兼裁判的艾奕康撤換了沒？畢竟設計不當、監督不力才是造成棒球場各種問題的根本原因。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐表示，看到新竹棒球場的結構問題與出土廢棄物的狀況相當痛心，也印證了過去以來長久的疑慮。記者黃羿馨／攝影
棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐表示，看到新竹棒球場的結構問題與出土廢棄物的狀況相當痛心，也印證了過去以來長久的疑慮。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今召開記者會，說明棒球場執行進度，藍、白議員也喊話要檢調單位盡速釐清究責。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今召開記者會，說明棒球場執行進度，藍、白議員也喊話要檢調單位盡速釐清究責。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡指出，新竹棒球場存在結構上的重大問題，連覆土都挖出大量廢棄物，顯然違法違規，當中是否有涉及貪瀆、圖利，檢調等相關單位應介入調查。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡指出，新竹棒球場存在結構上的重大問題，連覆土都挖出大量廢棄物，顯然違法違規，當中是否有涉及貪瀆、圖利，檢調等相關單位應介入調查。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋議員則說，高虹安市長上任以後積極想要釐清並改善新竹棒球場的問題，但卻遭到統包商及部分有心人士的重重阻礙，如今終於真相大白，呼籲檢調及相關單位趕快介入。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋議員則說，高虹安市長上任以後積極想要釐清並改善新竹棒球場的問題，但卻遭到統包商及部分有心人士的重重阻礙，如今終於真相大白，呼籲檢調及相關單位趕快介入。記者黃羿馨／攝影

新竹 棒球場 議員

延伸閱讀

真有大祕寶！新竹棒球場驚見超大混凝土塊 草皮10公分下冒紅磚

新竹棒球場「關鍵12天」影像消失 廢棄土方突憑空出現

新竹棒球場市府將究責統包商與前朝疏失 啟用時間曝光

新竹棒球場「大秘寶」挖到廢棄物 白、綠民代互槓駁火

相關新聞

新竹棒球場再爆鋼筋量不足、結構不安全 球迷看球恐陷風險

新竹市政府開挖移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，市府今開記者會指出，新竹棒球場存在嚴重結構...

桃園市售租屋契約 6成舊版 電費超收 消保官：有疑義可申訴

租屋電費新制去年7月上路，房東不得超收電費，但目前市面上仍有許多不符合規定的住宅租賃契約書。桃園市政府在農曆春節後展開查...

新竹棒球場挖出廢棄物 時力批市府只重究責卻輕改善

新竹市政府今召開記者會，說明棒球場執行進度，藍、白議員也喊話要檢調單位盡速釐清究責。綠營則回應，若有不符契約或違法，施工...

苗栗火旁龍追加4百餘萬墊付款惹議 市代會決議：政風室專案調查

苗栗火旁龍系列活動決標940萬元，市公所追加墊付455.95萬元，也引發爭議，市民代表會臨時會今天決議通過政風室專案調查...

真有大祕寶！新竹棒球場驚見超大混凝土塊 草皮10公分下冒紅磚

新竹市政府移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，市府今開記者會指出，草皮深度僅10至15公分的...

台積電帶動新竹寶山發展…鄉長：鼓勵遷入戶籍 適用自住稅率

台積電擴大對美投資，在台也有多處擴建中，新竹科學園區的寶山用地擴建二期，未來將為寶山帶來大量人口，鄉長邱振瑋直言，鄉內設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。