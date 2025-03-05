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苗栗火旁龍追加4百餘萬墊付款惹議 市代會決議：政風室專案調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火旁龍系列活動追加墊付案爭議，苗栗市民代表會臨時會今天決議通過代表李建宏提案，建請政風室專案調查釐清。記者范榮達／攝影
苗栗火旁龍系列活動追加墊付案爭議，苗栗市民代表會臨時會今天決議通過代表李建宏提案，建請政風室專案調查釐清。記者范榮達／攝影

苗栗火旁龍系列活動決標940萬元，市公所追加墊付455.95萬元，也引發爭議，市民代表會臨時會今天決議通過政風室專案調查釐清，公所則回應因新、舊市長活動政策轉型，墊付合法並爭取𪹚龍文化資產認證。

「我是做事的人！」苗栗市長余文忠強調沒有浪費錢，火旁龍是苗栗客庄元宵特有節慶，公所協助玉清宮爭取文資認證，因此慎重其事，國外媒體報導，拋磚引玉正面回響，如果獲得認證，加上文化部補助，𪹚龍更具保存傳承的意義。

今天多名里長都到臨時會旁聽關心，代表紛紛發言，一致肯定公所員工辦理𪹚龍的辛苦，李建宏質疑活動於2月14日結束，但1月17、21日2場記者會後餐敘，各開13桌、12桌，每桌餐費1萬元及8000元，另，20萬元購買馬來西亞媒體報導，抱枕、燈籠及筆記本等都是量身打造文宣品，還有2月6日祥龍點睛、8日𪹚龍嘉年華、9日𪹚龍之夜追加項目，似有採購時序問題。

劉鳳瑩則認為追加墊付經費近五成離譜，許多市民都在談論，建議案子直接移送檢調單位調查，陳仁杰會中徵求意見，劉鳳瑩離席的狀況下，大多數舉手不同意移送檢調。

市公所指出，苗栗市前市長、立委邱鎮軍主政火旁龍主打巡庄，余文忠則推親子，標案因政策的轉型，調整辦理追加或調整項目，且依採購法規定，墊付金額可以在標案金額50%以內，經過主計、政風等單位審核通過，才會提出墊付案，程序完全合法。

苗栗火旁龍系列活動追加墊付案爭議，苗栗市公所強調合法，市長余文忠沒有浪費錢，並爭文化資產認證。記者范榮達／攝影
苗栗火旁龍系列活動追加墊付案爭議，苗栗市公所強調合法，市長余文忠沒有浪費錢，並爭文化資產認證。記者范榮達／攝影
苗栗火旁龍系列活動追加墊付案爭議，代表劉鳳瑩建議移送檢調，大多數表示不同意。記者范榮達／攝影
苗栗火旁龍系列活動追加墊付案爭議，代表劉鳳瑩建議移送檢調，大多數表示不同意。記者范榮達／攝影

文化資產 苗栗市 馬來西亞

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