真有大祕寶！新竹棒球場驚見超大混凝土塊 草皮10公分下冒紅磚

新竹市政府移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，市府今開記者會指出，草皮深度僅10至15公分的地下就發現了長度近20公分的紅磚頭，更在左外野挖出90公分混凝土塊、鋼筋廢料。

綠營議員曾質疑，新竹市長高虹安先前就曾開挖外野，當時沒有發現不良物，質疑市府挖到民國60年代棒球場剛落成的原土層，並指出「監拆計畫書」中同意磚瓦、石塊於部分區域就地回填。

對此新竹市工務處長陳明錚指出，市府人員會同 MLB場務專家於2022年12月14日現勘新竹棒球場時便在隨機取樣土壤的過程中，於草皮深度僅10至15公分的地下，發現了長度近20公分的紅磚頭。

陳明錚表示，2023年1月4日市府會同場務人員於新竹棒球場會勘，隨機取樣外野草皮土壤，結果又在淺層土壤挖到了不應存在的紅磚頭，還發現了廢棄電線，甚至MLB場務專家於同年7月13日再次至新竹棒球場展開場地檢測與評估時，又再次發現如手套等廢棄物。