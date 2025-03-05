台積電帶動新竹寶山發展…鄉長：鼓勵遷入戶籍 適用自住稅率

台積電擴大對美投資，在台也有多處擴建中，新竹科學園區的寶山用地擴建二期，未來將為寶山帶來大量人口，鄉長邱振瑋直言，鄉內設籍人口數約1萬4千多人，近年許多園區與眷屬居住在新興社區，雖戶籍尚未遷入，粗估常駐人口超過3萬人，5月起將首次適用「房屋稅差別稅率2.0新制」，提醒民眾盡快辦戶籍登記，以繼續適用自住用優惠稅率。

新竹科學園區是全台科技產業重鎮，寶山鄉以「竹科後花園」姿態，近年來也不斷轉型起飛，展現亮麗成果，邱振瑋指出，5月開徵的房屋稅將首次適用「房屋稅差別稅率2.0新制」，須設立戶籍才能享有優惠，提醒在寶山居住的民眾，「房屋稅新制就自住住家用房屋，增訂本人、配偶或直系親屬須設立戶籍的規定」，請還沒設立戶籍民眾，請盡快於3月24日前辦戶籍登記，以繼續適用自住用優惠稅率。

新竹縣政府稅務局說明，夫妻及未成年子女在全國3戶以內房屋，「設戶籍」才能續享自住房屋稅率(1.2%或全國單一自住1%)，否則將按2.6%到4.8%非自住住家用差別稅率課徵，稅額最多會相差4倍；為維護納稅義務人權益，稅務局針對原已適用自住房屋稅率的房屋，但未辦理戶籍登記者，陸續寄發輔導通知。

在寶山鄉設籍，除了享有房屋稅優惠，還有生育獎勵金。邱振瑋指出，生育獎勵金已經由每胎1萬增加為第一胎2萬、第二胎3萬、第三胎以上每胎5萬，雙胞胎的生育補助金從5萬加倍為10萬，只要父母雙方或一方設籍並實際居住寶山鄉一年以上，即可申請。

鄉公所也獲得代表會支持，將敬老生日禮金發放年齡下修，從原先年滿70歲的鄉內長者可以領取禮金調整成65歲，只要年滿65歲的長者在生日月份的前一年就設籍寶山鄉，即可於生日月份領取2千元生日禮金。足齡滿80歲以上、90歲以下者可以領取重陽禮金新臺幣3千、90歲至99歲長者每人發放新台幣5千、100歲以上人瑞發放新台幣1萬整。

邱振瑋強調，寶山鄉的都市計畫變更已通過第10次通盤檢討，將朝都會商業區與休閒農業專區結合發展，歡迎在寶山設籍安居，加入這個大家庭。