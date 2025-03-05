桃園好孕專車司機補助雙加碼 月載百趟享5000元獎金
桃園市推出「好孕專車」滿1周年，迎接三八婦女節，桃園市長張善政今宣布服務再升級，除增加司機10％補助、獎勵金，也會擴大商家優惠給司機，盼吸引更多計程車司機投入好孕專車行列。
桃園市去年3月開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢或新生兒回診打疫苗即可獲車資補助，36趟次、每趟次最高250元，總計補助9000元，金額、趟次都冠全台，至今已發出破萬張一生好運卡。
張善政今在市政會議表示，市府婦幼局去年成立以來，針對婦女、孕婦推出多項友善措施，好孕專車更獲得極大迴響，為完善服務，今年決定再升級，包括針對好孕專車的補助再加碼10%。
張善政解釋，由於好孕專車使用悠遊卡結合服務，交易過程中會產生手續費，導致司機實際拿到的車資有所折扣，市府提供10%的加碼補助，等同由市府來支付手續費，讓司機能拿到完整的車資。
第二項措施則是獎勵積極參與的計程車司機。對於每月接載好孕專車超過100件的司機，市府將加發5000元獎金，獎勵措施將追溯自今年1月1日開始實施，司機只要檢視1月份或2月的接載紀錄，凡符合條件者皆可申請獎金。此外，由市府經發局篩選的金牌好店等優質商家優惠，也將擴大提供給所有配合好孕專車的司機使用。
婦幼局長杜慈容表示，去年桃園好孕專車納入北北基跟竹竹5縣市車隊，車輛數已從3000多輛增至1.5萬輛；此次升級政策主要針對司機端設計，過去司機可能因約1至2%的刷卡手續費，寧願改接以現金付款的乘客，現在透過額外獎勵可望消除司機疑慮，例如一趟180元車資，市府會額外給予司機18元獎勵，也不會影響孕婦原有的9000點額度，達到雙贏局面。
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