新竹棒球場再爆鋼筋量不足、結構不安全 球迷看球恐陷風險

新竹市政府開挖移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，市府今開記者會指出，新竹棒球場存在嚴重結構安全問題，包括多處顯示鋼筋量不足、結構鑑定不符合法規安全程度，恐讓球員與球迷、市民財產及人身安全陷入風險。

新竹市工務處長陳明錚指出，台灣省結構技師公會鑑定報告在今年2月20日送達市府，報告指出，採用最大土壤飽和單位重（CASE1）、最小土壤飽和單位重（CASE2）、最小濕土單位重（CASE3）不同載重，鋼筋比（斷面強度）仍有多處顯示鋼筋量不足，該報告結論為「新竹棒球場結構未達法規安全程度、需移除覆土」。

陳明錚強調，無論是法院裁示廠商巨佳委託的台灣省結構技師公會，還是市府委託的高雄市結構技師公會，兩份報告結構鑑定結果都顯示結構不符合法規要求的安全程度，前市長林智堅時期委託統包商所興建的新竹棒球場的結構安全存在重大的安全問題，若貿然開放，將讓球員與球迷、以及底下停車的市民陷入重大風險中。

陳明錚更指出，新竹棒球場設計矛盾，覆土若為前市府簽約的30公分，雖然結構安全通過，但無坡度洩水，更無法符合體育場棒球場規範，但統包商目前施作的65公分覆土，於結構安全載重計算無法通過亦仍有積水情形。未來市府勢必得大幅度重新修改設計，才有可能在現有結構安全不足的無梁版地下停車場存在情形下，找出一線生機。

新竹市代理市長邱臣遠強調，新竹棒球場涉及12億公帑，前市長林智堅時期已估驗付款逾9億，「市民有權知道真相」，已將相關資料函文送交檢調機關，並呼籲檢調與監察院加速調查，追查責任歸屬。另，市府已於2023年7月將府內有關新竹棒球場一案的相關人提交監察院，但目前尚未得知辦理進度。