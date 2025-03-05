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議長盃桌球錦標賽桃園開打 苗栗議長李文斌拚4連霸

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，桃園市議長邱奕勝（左5）與苗栗縣議長李文斌（右4）等人合影留念。記者陳俊智／攝影
全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，桃園市議長邱奕勝（左5）與苗栗縣議長李文斌（右4）等人合影留念。記者陳俊智／攝影

2025全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園市體育館開打，近5百場對戰超過1千人次交流，首長組常勝軍苗栗縣議長李文彬挑戰四連霸，預期可能對決彰化縣議長謝典林，桃園市議長邱奕勝也為開球，祝活動順利，同時預告明年活動將移師苗栗舉行。

議長盃桌球錦標賽連續舉辦多年，昨天選手之夜，桃園市議長邱奕勝盡地主之誼，親自接待全國正副議長聯誼會總會長蔣根煌與苗栗縣議長李文斌等人，今天活動則在啦啦隊活力勁舞中揭開序幕。

桃園市議會指出，桌球是一項結合速度、技巧與耐力的運動，能鍛鍊反應力、提升心肺功能，適合各個年齡層的愛好者參與。本次比賽選手來自各縣市議會成員，苗栗縣議長李文斌、彰化縣議長謝典林和花蓮縣副議長許雪玉都是桌球好手，桃園則有市議員王仙蓮、蘇偉恩母子聯手參戰。

桃園市議會議長邱奕勝表示，感謝桃園市桌球委員會主委郭麗華及所有協辦單位參與，在這邊特別謝謝大家參與，也祝福活動圓滿成功，歡迎大家來到桃園。

苗栗縣議長李文斌畢業於後龍國小，該校桌球隊曾孕育國手紀金龍、紀金水2兄弟。李文斌表示自己在國小時期就接觸桌球，雖後來曾中斷一段時間，但後來得知有議長盃又重拾球拍，今年挑戰四連霸，依照過去對戰經驗，最強勁的對手是彰化議長謝典林，預料今年也有很大機會遇到，期待對決，會全力以赴。

另外，李文斌也期待議長盃明年移師苗栗，希望藉由比賽帶動地方運動風氣，也希望藉此行銷地方觀光特色，帶動相關產業發展。

全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，各路好手抓緊時間練習。記者陳俊智／攝影
全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，各路好手抓緊時間練習。記者陳俊智／攝影
苗栗縣議長李文斌是議長盃首長組常勝軍，今年挑戰四連霸。記者陳俊智／攝影
苗栗縣議長李文斌是議長盃首長組常勝軍，今年挑戰四連霸。記者陳俊智／攝影
全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，桃園市議長邱奕勝（前排左3）率團隊盡地主之誼，與各縣市好手交流球技。記者陳俊智／攝影
全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，桃園市議長邱奕勝（前排左3）率團隊盡地主之誼，與各縣市好手交流球技。記者陳俊智／攝影
全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，桃園市議長邱奕勝（左）與苗栗縣議長李文斌為活動開球。記者陳俊智／攝影
全國地方議會議長盃桌球錦標賽今明2天在桃園登場，桃園市議長邱奕勝（左）與苗栗縣議長李文斌為活動開球。記者陳俊智／攝影

李文斌 桃園

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