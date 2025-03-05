2025國際自由車環台賽移師青埔起跑 警曝交管替代道路
「2025國際自由車環台賽-桃園市站」將在3月10日預演及3月17日上午10時正式舉行，今年賽事起跑地點首度移師中壢青塘園，路線自洽溪路出發，經台3、7、15、61、66線等10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場，總長約123.31公里，警方將針對行經道路交通管制，並列出替代道路確保用路人安全。
賽事將有各國好手齊聚，為使活動圓滿順利，桃園市警局3月10日上午10時實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施「移動階段性精準」交通管制，禁止人車通行或穿越（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估僅花費約5至10分鐘，並提供交通易壅塞競賽路線規劃替代道路，儘量減少用路人等候時間。
替代道路路線如下：
一、 中壢區洽溪路至大園區大觀路（台15線）：洽溪路─左轉青埔路一段─右轉領航北路三段快車道─左轉中山南路二段（113縣道）- 中山南路一段─右轉橫湳路─左轉中正東路─右轉民生南路（110縣道）─右轉國際路一段（台15線）。
二、 台61線19k至47k主線─下台61線47k（永安交流道）：主線實施交通管制，建議改走「橋下平面道路」。
三、 台66線1k至27.2k終點：替代路線改道履行時間過長，建議階段性管制過後再通行。
四、 中正路佳安段（桃113）至中豐公路（台3線）：中正路佳安段（桃113）─中正路三林段─中正路—左轉新龍路─左轉中豐公路（台3線）。
五、 溪洲橋至角板山仁愛停車場（終點）：石門路─溪洲橋─左轉康莊路五段─康莊路三段─左轉桃59-1─慈康路─靠右進入慈康路－沿著復興路一段（北橫公路）－角板山仁愛平面停車場（終點）。
交通警察大隊長李維振表示，競賽中將嚴格管制賽道，其中針對無實體分隔島路段實施「雙向交通管制」，有實體分隔島路段採「順向嚴格管制，對向開放通行」，為確保競賽安全性行經管制路段期間，請民眾耐心配合交通管制措施及人員指揮。
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